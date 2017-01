Gut zu wissen Jeder zehnte Dippser hat langsames Internet Jetzt werden Firmen gesucht, die den Breitbandausbau vorantreiben. Dabei kann sogar die Bimmelbahn helfen.

Es ist verrückt: In großen Teilen ist das Stadtgebiet von Dippoldiswalde mit Internet ordentlich versorgt oder es gibt konkrete Planungen für einen Ausbau. Aber ein Zehntel des Stadtgebiets, insgesamt 499 Häuser, sind schwach angebunden. Sie können das Internetsignal nur mit weniger als 30 Megabit pro Sekunde empfangen, selbst wenn man den Ausbau einbezieht, der in den nächsten drei Jahren von einzelnen Netzanbietern geplant ist. Dort kommt nach den derzeitigen Gegebenheiten das Internet der nächsten Generation nicht an. Das hat die Analyse der Micus Strategieberatung aus Düsseldorf ergeben, die im Auftrag der Stadt die Situation in Dippoldiswalde erfasst hat. Ihr Berater Alexander Reinartz hat im Technischen Ausschuss den aktuellen Stand vorgestellt und Möglichkeiten für das weitere Vorgehen dargestellt.

Die weißen Flecken ohne schnelle Netzanbindung sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Die vier größten Problemgebiete sind das Oberdorf von Reichstädt, das Unterdorf von Hennersdorf, das Oberdorf von Reinholdshain und Dönschten. Weitere Flecken, die schlecht versorgt sind, finden sich in Teilen von Schmiedeberg, Obercarsdorf, Naundorf, Oberhäslich, Malter, Berreuth, Paulsdorf und Seifersdorf und sogar in der Kernstadt Dippoldiswalde. Aber das soll nicht so bleiben. Die Stadt will Geld aus dem Fördertopf des Bundes für den Breitbandausbau beantragen. Dafür werden derzeit Internetbetreiber gesucht, die ein Angebot machen, um mindestens 95 Prozent aller Haushalte mit schnellem Internet zu versorgen. Bis Ende nächster Woche sollen sich interessierte Unternehmen mit einem Angebot melden. Bisher sind im Stadtgebiet drei Anbieter von Internettechnik aktiv: die Deutsche Telekom, Vodafone und das Freitaler Unternehmen „Web over Air“.

Umsetzbar wären mehrere technische Varianten. Die unterscheiden sich darin, wie weit Glasfaserkabel verlegt werden. Den wenigsten Aufwand kostet es, diese bis zu den Schaltkästen zu führen und von dort auf den letzten Metern bis in die Häuser die vorhandenen Kupferleitungen zu nutzen. Damit sind auf Dauer weniger als 100 Megabit je Sekunde Datenübertragung möglich. Wenn die Glasfaserkabel bis an die Häuser gelegt werden, könnten Werte deutlich über 100 Megabit erreicht werden. Das sind hohe Werte angesichts dessen, was heute beispielsweise in Hennersdorf möglich ist. Jedoch ist zu erwarten, dass die Anforderungen auch in den kommenden Jahren weiter steigen werden. Hundert Megabit sind heute schon in der Innenstadt von Dipps oder in Teilen von Paulsdorf möglich.

Das Büro Micus hat auch schon erste Gedanken für den Ausbau eines Glasfasernetzes, das bis an die Häuser reicht, entwickelt. Es untersuchte, wo im Stadtgebiet bereits starke Glasfaserkabel vorhanden sind. Dazu sind die Hochspannungsleitungen erfasst worden, auch die Trasse der Weißeritztalbahn. Unter Umständen kann in deren Kabelkanal auch eine Datenleitung verlegt werden. Geplant ist auch ein zusätzliches Verteilnetz. Dafür sind 75 Kilometer Leitungen erforderlich. Sieben Kilometer Hausanschlussleitungen werden gebraucht, acht Verteilstationen und ein Zentralverteiler. Die Kosten für die dafür erforderlichen Investitionen haben die Planer auf 5,95 Millionen Euro geschätzt. An dieser Summe könnte noch gespart werden. Dabei kommt es jedoch auf die technischen Lösungen an, die mögliche Anbieter wählen. Eine flache Verlegung der Kabel kann die Kosten senken – erhöht aber die Gefahr, dass beispielsweise ein Bagger mal ein Kabel erwischt. Auch die Nutzung des Kabelkanals an der Weißeritztalbahn kann Kosten und Aufwand sparen. Auf jeden Fall sollen alle Unterlagen bis zum 28. Februar vorliegen, denn dann läuft die Frist ab, bis zu der Dippoldiswalde beim Bund die Fördermittel beantragen kann.

Aus Hennersdorf waren Ortsvorsteher Henry Krenz und Ortschaftsrat Mirko Ihle in die Ausschusssitzung gekommen, da in ihrem Ort das langsame Internet ein besonders drängendes Problem ist. „Wir hoffen nun, dass die Planer keine überzogenen Kosten ansetzen, damit die Stadt trotz ihrer Haushaltsnöte das Vorhaben auch bewältigen kann“, sagt Krenz. Denn Dippoldiswalde wird bei dem Vorhaben auch einen Eigenanteil übernehmen müssen.

