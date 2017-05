Jeder Wurf ein Treffer Beim Sportfest für Menschen mit Behinderung in Lüttewitz zeigt ein Riesaer besonderes Talent im Korbwurf.

Daniel Kopitz auf der Kegelbahn in Lüttewitz. Beim Behindertensportfest ist eine ganze Reihe von Sportarten zu absolvieren. © André Braun

Dartscheiben, Tischtennisplatten, Schießstand, Basketballkorb, Dosenwurfstapel und Kegelbahn: In dem Vereinsgebäude des Sportvereins Lüttewitz stehen einige sportliche Herausforderungen bereit. Sie warten auf 22 Teilnehmer, die aus Grimma, Oschatz und Riesa angereist sind. Ein ganz normales Sportfest also? „Ja“, sagt Andrea Graupner vom Verein. Seit weit über zehn Jahren ist sie Übungsleiterin der Sportgruppe für Behinderte in Lüttewitz. Das Sportfest für Menschen mit Behinderung richtet sie nun gemeinsam mit zehn Helfern bereits zum 24. Mal aus. Von anderen Sportfesten unterscheidet es sich im Wesentlichen nicht – die Teilnehmer können sich trotz Handicap in den verschiedenen Disziplinen beweisen und Spaß haben. Die meisten nehmen auch an allem teil: „Auf Tischtennis verzichten allerdings einige.“, sagt Andrea Graupner. Es gehe hier auch nicht darum, der Beste zu sein - vielmehr herrsche der Olympiageist „dabei sein ist alles“. Und die meisten Teilnehmer sind deshalb auch schon seit Jahren mit von der Partie, wenn es in Lüttewitz zur Sache geht. Das Event wird gern angenommen, schließlich gebe es, so Andrea Graupner, in der Umgebung keine weiteren Wettbewerbe für Behinderte, von denen sie wüsste.

Während am Schießstand noch feinjustiert und auf der Kegelbahn die ersten Probeversuche vorgenommen werden, legt Daniel Kopitz beim Darts schon einmal mächtig vor: Seine drei Pfeile sind allesamt im selben Feld, ganz knapp neben dem „Bulls-Eye“ gelandet. In stoischer Ruhe lässt der Riesaer seine Punkte eintragen und geht weiter zum Korbwurf. Ein Standkorb steht dort, gut zwei Meter von der Wurflinie entfernt. Zehn Würfe hat jeder Teilnehmer mit dem Basketball, der nun in Kopitz Händen liegt. Der erste Versuch ist gleich ein Treffer, so wie der Zweite und der Dritte. Die Serie zieht sich bis zum zehnten Treffer in Folge fort - Kopitz hat anstandslos und ohne eine Miene zu verziehen eine Trefferquote von hundert Prozent hingelegt. Grund genug, ihn auch beim Kegeln zuzusehen.

Kegeln, sagt Andreas Kopitz, sei seine Lieblingsdisziplin. Jeden Donnerstag sei er beim Kegeln in Riesa, wo er auch in der Behindertenwerkstatt arbeitet. Seit acht Jahren kommt er zum Sportfest in Lüttewitz.

Kopitz hat eine geistige Behinderung, in seinem Ausweis steht deshalb das Kennzeichen „B“. Seine Konzentrationsfähigkeit beim Sport scheint das nicht zu schmälern. Im Gegenteil: Dieselbe Ruhe, die er beim Korbwurf zeigte, legt er bei seinem Hobby, dem Kegeln, an den Tag. Gerade Körperhaltung, die Kugel akkurat mit der Hand auf Brusthöhe haltend, trifft er bei seinen zwei Probeversuchen zunächst allerdings nur einen Pin. „Stehenlassen oder Löschen?“, wird Kopitz gefragt. Keine Frage, Kopitz lässt den missglückten Versuch Löschen. Eine gute Entscheidung, am Ende erreicht Kopitz nämlich in 20 Würfen eine Gesamtpunktzahl von 71. Das entspricht zwar nicht seiner Trefferquote beim Korbwurf, aber Kopitz ist zufrieden. Auch für ihn gilt schließlich: „Dabei sein ist alles.“

