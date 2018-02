Jeder Vierte will die Teddys sehen Mehr als 4 000 Gäste haben 2017 das Museum und die Kleine Galerie besucht. Manche Angebote überraschen.

Brigitte Zimmermann begeistert mit ihrer Ausstellung „ Teddybär im Märchenland“ kleine und große Besucher des Stadtmuseums. Bis zum 4. März sind die Bären noch zu sehen. © DA-Archiv/André Braun

Döbeln. Die Ausstellung „Teddybär im Märchenland“ haben mehr als 1000 Gäste gesehen. Sie erfreuten sich in der Weihnachtszeit und darüber hinaus an den schönen Werken, die von der Döbelnerin Brigitte Zimmermann angefertigt wurden. Auch die passenden Bastelangebote in der Ferienzeit wurden gern besucht. „Es war für Brigitte Zimmermann und auch für uns schön zu erleben, wie gut die Ausstellung angenommen wurde, die am 4. März endet“, so die Leiterin des Stadtmuseums Kathrin Fuchs. Am 1. März wird „Teddymutti“ Brigitte Zimmermann noch einmal ihre Bärenwerkstatt von 14 bis 16 Uhr öffnen und zeigen, wie ihre Teddys entstehen und wie der Bär sein Brummen bekommt.

Gleich nach den Bären folgt eine weitere Ausstellung, die alle Altersklassen begeistern könnte. Ab dem 10. März werden passend zur Osterzeit fast 2 000 verschiedene Eierbecher präsentiert. Die Becher aus Silber, Holz oder Porzellan stammen von Christiane Hasenwinkel.

Besucherrekord aufgrund vieler attraktiver Ausstellungen

Kathrin Fuchs zieht eine positive Bilanz für das Jahr 2017. Immerhin besuchten 4 181 Gäste das Museum und die Kleine Galerie. „Das ist in den letzten Jahren ein Rekord und etwa 700 Besucher mehr als ein Jahr zuvor.“ Kathrin Fuchs führt das unter anderem auf die attraktiven Ausstellungen zurück. Dazu gehören die zum Beispiel die „Lichtspiele“ des Künstlers Horst Kistner, die von Mitte September bis Anfang Januar zu sehen waren und die mehr als 1 000 Leute angeschaut haben. „Zu dieser Ausstellung gab es viele Führungen und einzelne Kunstwerke sind auch in Döbeln geblieben“, so die Museumsleiterin. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Döbeln und Vyskov hat zum ersten Mal ein tschechischer Künstler in der Kleinen Galerie ausgestellt. Tomis Zednik habe mit seinen Fahrradwelten auch den Nerv des Döbelner Publikums getroffen, so Kathrin Fuchs.

Besonders beeindruckt seien die Gäste von den Ausstellungen zum Reformationsjubiläum gewesen. Die Künstlergruppe „exponaRt“ hatte ihre Gedanken zur Reformation in Holz gezeigt und die in der Region bekannte Scherenschnittkünstlerin Erika Schirmer begeisterte mit ihren Exponaten zum Thema „Auf dem Weg zu Martin Luther“. Dazu wurden mehrere Veranstaltungen in neuen Formaten angeboten.

Sonderöffnungszeiten werden von den Gästen gern genutzt

„Gute Erfahrungen haben wir mit unseren Sonderöffnungszeiten gemacht. Sie werden gern genutzt“, sagte Kathrin Fuchs. Immerhin kann sie 42 Angebote dieser Art für 2017 verbuchen. Auch in diesem Jahr soll es sie wieder geben. Dazu gehört die Sonderöffnung zum Sachsendreier, der am 7. April durch die Stadt Döbeln führt. Direkt vor dem Rathaus ist ein Verpflegungsstützpunkt geplant. Und wer nicht nur sportlich, sondern auch kulturell unterwegs sein will, hat die Möglichkeit, das Museum zu besuchen. Dafür sind zusätzlich zum Wanderpensum 100 Stufen zu überwinden. Auch der Turm des Rathauses und der Nicolaikirche haben an diesem Tag geöffnet.

Zum Kindergeburtstag ins Museum und in die Kleine Galerie

Mit ihren Angeboten wollen die Mitarbeiter des Museums und der Kleinen Galerie nicht nur kunstverständiges Publikum begeistern. So können zum Beispiel nach der Stadtführung für Jüngere oder dem Besuch des Museums Kindergeburtstage in der Kleinen Galerie gefeiert werden. Für das Kulinarische sind dann allerdings die Eltern zuständig.

„2017 hatten wir zwölf Stadtführungen für Kinder, bei denen wir auf Schatzsuche gegangen sind, und zwei Kindergeburtstage“, so Kathrin Fuchs. Außerdem gestalteten die Museumsmitarbeiter 40 Schülerveranstaltungen und fünf Workshops. Auch Kinder, die im Flüchtlingsheim leben, besuchen mit ihrer Sozialpädagogin immer wieder das Museum, um die Einrichtung und auch die Kultur kennenzulernen.

Zur Tradition soll die Kinderkunst im Rathaus werden. Zurzeit sind im Treppenhaus Werke der kleinen Künstler der Kitas „St. Florian“ und „Tausendfüßler“ zu sehen. „Eine solche Ausstellung soll auf jeden Fall in diesem Jahr wiederholt werden. Sie hat großen Zuspruch gefunden“, so Kathrin Fuchs. Auch vier Brautpaar haben nach der Trauung einen Sektempfang in der Kleinen Galerie mit anschließendem Museumsbesuch gegeben.

Döbelnerin stellt Malerei und Zeichnungen aus fünf Jahrzehnten aus

Bis Mai ist die Kleine Galerie wegen der Arbeiten für den Brandschutz geschlossen. Die erste Ausstellung wird am 8. Juni eröffnet. Dann zeigt die Döbelnerin Petra Kröhnert im „Rückblick“ Malerei und Zeichnungen aus fünf Jahrzehnten. Danach stellt der Bund bildende Künstler aus Leipzig aus. Den Werken von jungen Künstlern sollen die von älteren Künstlern wie Erich Heckel oder Bernhard Kretzschmar gegenübergestellt werden. Die Ausstellung und ein Vortrag von Dr. Janina Dahlmanns sollen eine Würdigung von Erich Heckel zum 135. Geburtstag sein.

zur Startseite