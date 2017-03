Jeder Sechste ist ein VW Trotz Abgasskandal ist die Marke im Kreis Görlitz die beliebteste. Das zeigt ein Überblick über die Zulassungszahlen.

Der Volkswagen ist das beliebteste Auto bei den Autofahrern im Kreis – zumindest belegen das die Zulassungszahlen. Fast 30 000 Fahrzeuge der deutschen Marke sind im Landkreis Görlitz zugelassen. © dpa

Es ist der Deutschen liebstes Spielzeug und vor allem in ländlichen Regionen, wie dem Landkreis Görlitz, für viele unentbehrlich: das Auto. Ohne Auto kommt man nicht weit. Entsprechend viele Fahrzeuge sind im Landkreis Görlitz angemeldet, aktuell 200 478 bei 260 000 Einwohnern. Das teilt die Pressestelle des Landratsamtes mit. Darunter sind jegliche Arten von Fahrzeugen – vom Motorrad über Pkw bis hin zu Bus und Laster. Liebling ist – allen Skandalen zum Trotz – Volkswagen mit 29 752 Exemplaren. Danach folgen Opel mit 16 078 zugelassenen Fahrzeugen und Ford mit 12 535. Auf Rang vier und fünf folgen Renault (10 673) sowie Skoda (10 501). Das sind die aktuellsten Zahlen vom März, die das Landratsamt abrufen kann.

Damit haben die Kreisbewohner, zumindest auf den ersten beiden Rängen, den gleichen Geschmack wie der Bundesdurchschnitt. In Gesamtdeutschland lagen zum 1. Januar 2016 Fahrzeuge aus dem VW-Konzern mit 9,74 Millionen vor Opel (4,65 Millionen), Daimler (4,44 Millionen) und BMW (3,45 Millionen). Auch teurere Marken werden im Kreis gefahren. „Wobei die Bezeichnung Luxusauto ja relativ ist“, so Pressesprecherin Marina Michel vom Landratsamt. So sind derzeit zum Beispiel 159 Porsche im Kreis Görlitz zugelassen. Ein interessanter Vergleich: Im Nachbarland-Kreis Bautzen werden nur 15 Autos der Stuttgarter Edelmarke auf der Straße bewegt.

Volkswagen bleibt nach wie vor die Nummer eins unter den zugelassenen Autos im Kreis Görlitz. „Kein Wunder“, findet Uwe Simmang. Er ist Geschäftsführer des Autohauses VW-Audi-Autohauses Elitzsch. Das Unternehmen unterhält neben der Görlitzer Filiale weitere sieben, unter anderem in Löbau, Zittau und Niesky. „Es gibt doch in jeder Familie irgendjemanden, der einen Wagen dieser Marke fährt. VW hat einen extrem hohen Marktanteil“, sagt Uwe Simmang. Ja, der Abgasskandal habe Spuren hinterlassen, aber keine großen, schildert er. Rund 2 000 Elitzsch-Kunden fahren Autos mit den betroffenen Motoren, über 80 Prozent der Autos seien nach der Rückrufaktion inzwischen umgerüstet, so der Geschäftsführer. Größere Probleme habe es dabei nicht gegeben. Dass Volkswagen trotz des Abgasskandals weiterhin die Nummer eins ist, wundert auch VW-Händler Frank Hille aus Ebersbach nicht. Auch in seinem Autohaus, das neben VW weitere Marken verkauft, sind die Wolfsburger nach wie vor gefragt. „Volkswagen ist seit Jahren deutschland- und europaweit an erster Stelle“, weiß er. „Es sind ja auch gute Autos.“ Die neuen Modelle seien technisch sehr gut. Eine Probefahrt überzeuge viele Kunden, da ließen sie sich von Abgas- und anderen Skandalen nicht irritieren. Oft sei es auch so, dass Kunden einer Marke das ganze Leben lang treu bleiben. Der Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen hält sich dabei die Waage, sagt der Ebersbacher Autohändler.

Ähnliche Beobachtungen machen auch andere Autohändler. Wie zum Beispiel das Autohaus Körner in Niederoderwitz, das eine freie Werkstatt betreibt und mit gebrauchten Autos handelt. Bei Körners stehen Volkswagen ebenfalls hoch im Kurs. Die deutsche Marke sei auch im Gebrauchtwagensektor noch immer sehr beliebt.

Seltener geworden, aber 26 Jahre nach Produktionsende noch immer unterwegs auf den Straßen im Kreis, sind etliche Trabants. 718 der aus DDR-Produktion stammenden Autos sind im Landkreis Görlitz derzeit noch zugelassen. Teilweise sind sie im Alltagsgebrauch, teils aber auch als penibel aufgebaute Oldtimer unterwegs. 137 Wartburg sowie 52 Wolga runden die Zahl der einst meist verbreiteten Ostfahrzeuge ab.

Altes Auto bedeutet aber nicht gleich Oldtimer-Status, so die Zulassungsstelle. Im Straßenverkehr erkennt man die als Oldtimer zugelassenen Fahrzeuge an roten Nummernschildern oder dem „H“ hinter der regulären Kennzeichenfolge.

Mit dem „H“ im Kennzeichen wird vor allem gezeigt, dass das Fahrzeug tatsächlich noch dem Originalzustand entspricht. Grundlage für den Erhalt des H-Kennzeichens ist ein Gutachten, worin eben dieser Originalzustand geprüft und bestätigt wird. Grundsätzlich muss der fahrbare Untersatz älter als 30 Jahre ab dem Tag der ersten Zulassung sein.

