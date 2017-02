Jeder sechste ist ein VW Im Landkreis Bautzen gibt es Fahrzeuge für den Alltag und echte Liebhaberstücke. Einige sind wirklich einzigartig.

Volkswagen ist die meistverbreitetste Automarke in Deutschland. Und natürlich auch im Landkreis Bautzen. © Uwe Schulz

In vielen Ballungsräumen ist das eigene Auto mittlerweile unattraktiv. Parkplätze in den Innenstädten sind rar und teuer. Und wenn man nicht ein eigenes Grundstück mit Stellplatz besitzt, weiß man auch daheim nicht immer wohin mit dem fahrbaren Untersatz. Reparaturen, die immer teurer werdenden Wartungsarbeiten, Versicherung und Steuer summieren sich. Da verzichtet mancher schon gern auf die eigene Automobilität bzw. braucht sie auch gar nicht. Im eher ländlich geprägten Landkreis Bautzen sieht das anders aus. Wenn man nicht gerade in den größeren Städten wohnt, kommt man ohne Auto nicht weit.

Aktuell sind bei knapp 300 000 Einwohnern im Landkreis Bautzen über 250 000 Fahrzeuge zugelassen – vom Motorrad über Pkw bis hin zu Bus und Lkw. Liebling ist VW mit 40 517 zugelassenen Fahrzeugen, gefolgt von Opel mit 18 827 und Skoda mit 13 078 Fahrzeugen. Ford liegt mit 12 475 Fahrzeugen auf Rang vier und Audi ist mit 10 249 Fahrzeugen dabei. Diese Zahlen kann das Landratsamt Bautzen abrufen. Damit hat man im Kreis auf den ersten beiden Plätzen den gleichen Geschmack wie der Bundesdurchschnitt. Dort lagen zum 1. Januar 2016 Fahrzeuge aus dem VW-Konzern mit 9,74 Millionen vor Opel (4,654 Mio.), Daimler (4,437 Mio.) und BMW (3,446 Mio). Das Kraftfahrtbundesamt kann die Fahrzeugbestände auch auf rund 700 Seiten modellgenau ausgeben. Das können auch die Mitarbeiter im Landratsamt, doch da das nach Schlüsselnummern läuft, ist das schwer auszuwerten. Aber es ist schon sehr wahrscheinlich, dass der Golf in seinen verschiedenen Modellreihen wie in ganz Deutschland auch hier das meistgefahrene Auto ist. Mit genau einem Fahrzeug vertreten sind hingegen die Hersteller Maserati, Lamborghini und Ferrari, Lotus und Tesla sind immerhin mit zwei Fahrzeugen im gesamten Kreis dabei.

Nur wenige Trabis gelten als Oldtimer

Selten geworden, aber 26 Jahre nach Produktionsende noch unterwegs sind etliche Trabant. 881 der aus DDR-Produktion stammenden Fahrzeuge sind im Landkreis Bautzen noch zugelassen, teilweise im Alltagsgebrauch, teilweise als penibel aufgebaute Oldtimer. Rund 180 Wartburg, zwölf Lada und elf Moskwitsch runden die Zahl der einst meistverbreiteten Ostfahrzeuge im Pkw-Segment ab. Altes Auto bedeutet aber nicht gleichzeitig Oldtimer-Status. Im Straßenverkehr erkennt man die als Oldtimer zugelassenen Fahrzeuge an den roten Nummernschildern oder dem „H“ hinter der regulären Kennzeichenabfolge.

Mit dem H im Kennzeichen wird vor allem symbolisiert, dass dieses Fahrzeug tatsächlich noch dem Originalzustand entspricht. Allerdings helfen die beiden „Oldtimer-Kennzeichen“ auch beim Sparen im Bereich der Steuern und der Versicherung. Allerdings hängt das stark vom Modell ab. Daher sind beispielsweise die meisten Trabant auch nicht als Oldtimer zugelassen. Grundlage für die Erlangung des H-Kennzeichens ist ein Gutachten nach § 23 StVZO, worin eben gerade dieser Originalzustand geprüft und bestätigt wird. Grundsätzlich muss das Fahrzeug älter als 30 Jahre ab Tag der 1. Zulassung sein. Rein theoretisch können in diesem Jahr Fahrzeuge aus dem Zulassungsjahr 1987 erstmals als Oldtimer zugelassen werden. Im Landkreis Bautzen gibt es derzeit 18 208 zugelassene Fahrzeuge (also von Krad über Pkw bis Lkw oder Zugmaschine), die älter als 30 Jahre sind. Das sind 7,3 Prozent des Fahrzeugbestandes. Es ist davon auszugehen, dass etliche dieser Fahrzeuge ganz normal im Straßenverkehr bewegt werden. Nur 0,5 Prozent aller Fahrzeuge im Kreis haben hingegen den offiziellen Oldtimerstatus. Mit Stichtag der vergangenen Woche waren es 991 Fahrzeuge, die mit einem H-Kennzeichen zugelassen sind; sowie weitere 201 mit den roten 07-Kennzeichen.

Auch 15 Porsche sind zugelassen

„Die Palette an Fahrzeugen, die mit H-Kennzeichen unterwegs sind, ist dabei sehr groß“, sagt Frances Lein von der Pressestelle des Landratsamtes Bautzen. „Neben vielen ehemaligen DDR-Fahrzeugen wie Trabant, Wartburg, Robur oder auch MZ sind beispielsweise 179 VW aller möglichen älteren Typen oder über 140 Daimler-Benz/Mercedes aller möglichen Handelsbezeichnungen bis hin zu beispielsweise 15 Porsche zugelassen.“ Wolga und Ural aus sowjetischer Produktion sind in der Lausitz ebenfalls noch einige unterwegs, aber auch US-amerikanische Fabrikate sind zu finden. 35 Ford aus nordamerikanischer Produktion, sechs Chevrolet, zwei Buick und zwei Cadillac sind dabei. Daneben gibt es einige echte Einzelstücke. Im Bereich Kfz-Zulassungen beim Landratsamt kennt man beispielsweise je einen Borgward Isabella, einen Wanderer, einen Lloyd, einen Panther Kallista oder Morris Minor. Auch ein Bentley Mark VI, ein Morgan und ein Triumph Spitfire sind hier gemeldet. „Diese Auflistung könnte noch um viele interessante Einzelfahrzeuge erweitert werden. Für den Oldtimerfreund ist wahrscheinlich, und das nicht zu Unrecht, gerade sein Fahrzeug das wichtigste und vor allem schönste Fahrzeug, das es gibt“, ist man im Landratsamt selbst nicht unbegeistert von dem, was hier so rollt. Und dann gibt es ja noch so manche automobile Schönheit, die zwar hier im Landkreis steht, aber keine Zulassung hat, also auch nicht auf den Straßen bewegt wird. Und gerade Hoyerswerda hat ja eine nicht ganz unspannende Oldtimer-Szene, wie man ab Frühjahr gewiss wieder hier und da sehen kann. Jetzt im Winter dürfen die Schätzchen nicht raus. Sie werden meist hervorgeholt, wenn das Wetter schön ist oder ein Oldtimertreffen ansteht. Für den harten Alltag müssen die anderen Autos ran. Und nur wenige von ihnen werden den Oldtimerstatus überhaupt erreichen.

