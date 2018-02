Jeder Schüler hat besondere Talente

Ein neues Schild gleich neben dem Eingang weist das Hoyerswerdaer Lessing-Gymnasium als „Konsultationsschule für Begabungs- und Begabtenförderung" aus. Erfahrungen hat es unter anderem in einer Kooperation mit Schulen aus Löbau und Bischofswerda gesammelt – hier bei einem Kunstprojekt im vorigen Jahr.Fotos: Dirk Lienig / Mirko Kolodziej



Annik Meixner und Erik Wehner, zwei Zehntklässler des Hoyerswerdaer Lessing-Gymnasiums, sind im „Replacement“, also im Ersatz oder im Austausch. Dass das Projekt einen englischen Namen trägt, ist kein Zufall. Die Idee ist, dass besonders leistungsstarke Schüler für einzelne Stunden aus dem normalen Stundenplan ausscheren, währenddessen an naturwissenschaftlichen Forschungsaufgaben arbeiten und ihre Ergebnisse dann in englischer Sprache präsentieren. Das „Replacement“ ist eine Neuerung im Paket der Begabtenförderung des Lessing-Gymnasiums.

Neben dem besonderen Einsatz für Spitzenschüler engagiert sich die Schule auch noch in der Begabungsförderung. Sie folgt dem Gedanken, dass jeder Schüler und jede Schülerin besondere Talente hat, die es zu unterstützen gilt. Das geschieht zum Beispiel im Rahmen der seit 2009 existierenden Kulturschul-Partnerschaft mit der KulturFabrik, bei der Wissen und Fähigkeiten durch Betätigung auf dem weiten Feld der Kultur vermittelt werden. Die Erfahrungen, die das Gymnasium bei der Begabungs- und Begabtenförderung über die Jahre gesammelt hat, qualifizieren es nun als sogenannte Konsultationsschule. Das Land Sachsen hat im November im Ergebnis eines Programms namens „GIFted“ (aus dem Englischen übersetzt „begabt“, aber in Deutsch ausgeschrieben „Gymnasiales Netzwerk individuelle Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler“) zwischen 2009 und 2015 fünf solcher Konsultationsschulen benannt.

„Der Auftrag besteht darin, Konzepte zur Begabungs- und Begabtenförderung zu entwickeln und einzusetzen, das Lehrerkollegium dazu zu qualifizieren sowie als Ansprechpartner für Schüler, Eltern und Lehrer zur Verfügung zu stehen“, sagt Schulleiterin Katharina Michelfeit. Und zwar gilt das ausdrücklich nicht nur für die eigene Schule. Wenn ein Lehrer aus Wittichenau oder ein Elternteil aus Kamenz Fragen hat oder eine Schule aus Weißwasser ein Konzept ausprobieren will, hält man im Lessing-Gymnasium mit seinem Erfahrungsschatz Tipps parat. Ausdrücklich ist das Konzept der Konsultationsschulen anders als GIFted nicht auf Gymnasien beschränkt. Also können auch Grundschulen oder Oberschulen profitieren.

Für das Lessing-Gymnasium ist das keine neue Angelegenheit. So gibt es seit Jahren „Lernwerkstätten“, bei denen Viertklässler eingeladen werden, sich am Gymnasium unter Anleitung von Gymnasiallehrern mit naturwissenschaftlichen oder mit künstlerischen Themen zu beschäftigen. Mit der Elster-Grundschule gibt es zudem eine Kooperation auf musikalischem Gebiet. Freilich sollen die GIFted-Kontakte nicht einschlafen: Die Hoyerswerdaer Schule hat im Rahmen des Landesprogramms mit zwei Gymnasien in Bischofswerda und in Löbau zusammengearbeitet. Jedes Jahr organisiert jede Schule jeweils eine Art Lehrgang für jeweils 36 begabte Neuntklässler. Die Bischofswerdaer bieten sprachliche Seminare an, haben zum Beispiel einen Besuch im chinesischen Konfuzius-Institut in Leipzig arrangiert. Die Löbauer kümmern sich um vertiefte naturwissenschaftliche Bildung, und das Lessing-Gymnasium, in Kooperation mit der KulturFabrik, um besonders kreative Köpfe.

Dass man am Lessing-Gymnasium nicht nur klassisch Mathematik, Deutsch oder Biologie unterrichtet, sondern ein ganzes Bündel an Förderinstrumenten parat hält, von denen das bekannteste sicher die vertiefte musikalische Ausbildung in den M-Klassen ist, hat inzwischen auch Auswirkungen über die Grenzen des Landes hinaus. Projekte wie Schüler-Intensiv-Praktika bei der BASF in Schwarzheide oder das Lernpaten-Programm, bei dem Leistungsstarke als Nachhilfelehrer fungieren, haben das Interesse im Zusammenhang mit einer Initiative der Kultusministerkonferenz „Zur Förderung leistungsstarker und potenziell besonders leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler“ geweckt. Nachdem Sachsen, Bayern und Hessen vereinbart haben, bei Begabungs- und Begabtenförderung zusammenzuarbeiten, hat das Lessing-Gymnasium erste Kontakte zu zwei Schulen in Kassel und im niederbayerischen Deggendorf geknüpft.

