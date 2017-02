„Jeder Schachspieler hat ’ne Macke!“ Heiko Berthold ist beim ESV Lok Döbeln in einer Randsportart aktiv. Der Döbelner Anzeiger sprach mit ihm über Schach.

Schach ist ein großer Teil Lebensinhalt für den Abteilungsleiter Schach des ESV Lok Döbeln, Heiko Berthold. © Dietmar Thomas

Schach – eine Sportart, die selten im Fokus der Öffentlichkeit steht. Dennoch hat das Spiel der Könige viele Liebhaber. Im privaten ebenso wie im Wettkampfbereich. Auch in Döbeln, wo zwei Mannschaften des ESV Lok Döbeln im Punktspielbetrieb stehen. Tendenz fallend, denn wie in jeder der sogenannten Randsportarten gibt es Nachwuchssorgen. Der Döbelner Anzeiger sprach mit Heiko Berthold, der die Geschicke der Schachabteilung des ESV Lok seit 22 Jahren als Chef in seinen Händen hält, über die Zukunft dieser Sportart an der Mulde.

Heiko Berthold, Sie spielen praktisch Ihr gesamtes Leben Schach?

Fast mein gesamtes Leben. Mit acht Jahren hat es mir der Papa beigebracht. Heimlich habe ich mit meinem Cousin Fußball gespielt, was ich nicht durfte, da ich Bluter bin. Da blieb nur Schach. Mit zehn habe ich meinen Vater das erste Mal besiegt. Und da er Eisenbahner war, hat er mich zu Lok Döbeln ins Volkshaus geschafft.

Wie war das als Kind in einem Erwachsenensport?

Zunächst wurde ich dort zum Bierholer. Mitspielen musste ich dann bei den Kindern im Pionierhaus, wo man ein „Zugpferd“ brauchte, um weiteren Schachnachwuchs heranzuziehen.

Was bedeutet Schach heute für Sie?

Es ist irgendwo ein Stück weit mein Lebensinhalt geblieben. Mein alter Arzt, der mich betreut hat – ich war als Kind alle zwei Wochen im Krankenhaus – hat immer gesagt: „Nutzt euren Kopf aus, körperlich könnt ihr nichts machen.“ Das hat mir immer gut geholfen und ist auch heute jedem zu empfehlen, weil Schach, gerade auch in der Schule, logisches und strategisches Denken unterstützt. So war ich auch immer in Mathe gut.

Was waren Ihre größten Erfolge?

In den vergangenen beiden Jahren bin ich jeweils Sachsenmeister der Körperbehinderten geworden, vorher habe ich einmal die B-Gruppe der Stadtmeisterschaft gewonnen. Leider habe ich mich nie so zum Spitzenspieler entwickelt, wie zum Beispiel Tilo Manitz. Aber die, die ehrenamtlich arbeiten, sind meist nicht die besten Schachspieler. Das muss aber auch nicht sein. Auch muss man sich dann irgendwann entscheiden zwischen Schach und Familie sowie Beruf.

Was für Leute spielen aktiv Schach?

Das sind alles irgendwie Intellektuelle. Jeder Schachspieler hat ’ne Macke! Das ist so, dazu stehe ich und das bestätigt auch meine Frau (lacht) immer wieder. Das sind alles Individualisten. Ganz schlimm ist es eigentlich, wenn man bedenkt, dass es ein Mannschaftsspiel ist. Beim Fußball kann man noch ein Tor schießen. Beim Schach ist es meist so: Ein falscher Bauernzug – und es ist gelaufen.

Da ist es natürlich nicht leicht, Nachwuchs zu finden?

Wir sind derzeit in vier Schulen vertreten und meist sind es Kinder von Eltern, die hinterher sind, dass ihre Kinder etwas lernen. Die Schach als Kopfarbeit begreifen, und wollen, dass sie nicht nur vor Computer und Handy sitzen. Knackpunkt ist das Alter 12, 13 wo man sich entscheiden muss. Das Problem ist, dass es dann oft auch Eigenbrötler werden. Man sitzt eben mehrere Stunden allein vorm Brett.

Wie verläuft eigentlich ein Punktspieltag?

Es gibt nach zwei Stunden und 40 Zügen eine Bedenkzeitgrenze, dann geht es ins Mittelspiel. Das bedeutet Fehler des Gegners erkennen, taktisch spielen. Es gibt drei Fragen beim Schach: Was will der Gegner mit einem Zug? Was kann ich dagegen tun? Hab ich noch etwas Besseres? Ein Spiel dauert sechs Stunden und ein Spieler kann zwischen drei und dreieinhalb Kilo während des Spieles abnehmen.

Mit An- und Abfahrt bedeutet das einen kompletten Arbeitstag Schach?

Richtig und das neunmal im Jahr.

Was sagt Ihre Ehefrau dazu?

Deshalb musste ich mich entscheiden zwischen Schach und Skat.

Schach hat, wie auch andere Sportarten, ein gewisses Kneipenimage. Gibt es bei Wettkämpfen eigentlich ein Alkoholverbot?

Ja, im Turniersaal darf nicht geraucht werden, gibt es Handyverbot, außerdem gibt es auch ein Bierverbot. Früher war das anders. Das war teilweise ganz schlimm. Wer Bier trinken will, muss das jetzt vor dem Turniersaal tun. Es wird sogar über ein Kaffeeverbot nachgedacht.

Wo sehen Sie Ihre Mannschaft derzeit sportlich in der Bezirksliga stehen?

Zurzeit kämpfen wir gegen den Abstieg, da wir nicht immer mit voller Aufstellung antreten konnten. Wir haben vergangenes Jahr vier Leute verloren und es wird personell immer weniger. Wir haben aber noch drei eher leichte Gegner und da hoffen wir, die Klasse doch halten zu können.

Und wie sieht die Zukunft aus?

Sicher gibt es vor allem ein Nachwuchsproblem. Am besten wäre wohl gewesen, wenn man in der Vergangenheit die Fusion mit dem zweiten Verein im Altkreis, dem TuS Hartha, durchgezogen hätte. Das wäre wahrscheinlich gescheiter gewesen, denn die Harthaer haben gar keinen Nachwuchs mehr und kämpfen auch ums Überleben. Wir haben da zumindest noch ein paar Nachwuchsspieler, auch wenn es dabei eine Lücke gibt.

Wie sieht entsprechend die Zukunft des Schach in Döbeln aus?

Mit den Leuten, die uns derzeit zur Verfügung stehen, sind wir in der Bezirksliga gut aufgestellt. Wir sind derzeit 20 Mitglieder, davon drei Nachwuchsleute. Wir brauchen also Nachwuchs, aber das ist in kleineren Städten schon schwer. Interesse am Schach ist wieder da, das sieht man an den Schulen, was vor zehn Jahren nicht so war. Die Kunst ist es dann, die jungen Spieler vom Nachwuchs- in den Erwachsenenbereich zu überführen. Was eigentlich fehlt, ist ein Schachgymnasium, das es früher in Dresden gab.

Wo sehen Sie sonst Probleme?

Schach ist leider nicht öffentlichkeitswirksam. Das ist anderswo anders, wobei der Vorteil von Schach ist: Du kannst eigentlich überall spielen. Zu Hause, in der Gaststätte, im Zug oder im Park.

Es fragte: Dirk Westphal

