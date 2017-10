„Jeder Pilz ist anders“

Vier Pilzberater gibt es in Dippoldiswalde und den Ortsteilen. Reiner Helwig aus Dipps ist erreichbar unter Tel.-Nr. 0162 8890648. Michael Müller aus Oberhäslich kann unter der Telefonnummer 03504 615049 oder 0152 21864829 kontaktiert werden. Wer Gunter Redwanz erreichen will, schreibt eine E-Mail an pilzfreunde-dippoldiswalde@gmx.de oder ruft an unter 03504 617135. Joachim Scharfe wohnt in Malter. Kontaktiert werden kann er per E-Mail an joachim.scharfe@gmx.de oder per Telefon unter 03504 610611 oder 03731 482270.