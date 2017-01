Jeder für sich beim Internetausbau Nur fünf Städte und Dörfer im Kreis wollten sich an einem gemeinsamen Ausbau-Projekt beteiligen. Das gibt es nun nicht.

Die Kommunen im Kreis müssen sich jede für sich um den Internetausbau kümmern. © dpa

Am Ende war die Resonanz geringer als gedacht. Bis Ende Dezember haben nur fünf Städte und Dörfer im Landkreis Interesse an einem kreisweit organisierten Projekt zum Breitbandausbau gezeigt: Dohna, Lohmen, Müglitztal, Stadt Wehlen und Stolpen. Die meisten anderen Städte und Dörfer im Landkreis haben bereits eigene Projekte gestartet. Oder es bauen, wie im Fall der größeren Städte, private Firmen auf eigene Faust das Internet in den jeweiligen Orten aus. Laut einem Beschluss des Kreistages vom Juni 2016 hätten sich mindestens neun Kommunen anmelden müssen, damit Mitarbeiter des Landratsamtes sie bei der Planung und Durchführung des Breitbandausbaus unterstützt hätten. Da die geforderte Mindestzahl nicht zustande kam, sei ein Kreisprojekt nicht sinnvoll. Es kommt nun nicht zustande.

Mehr Fördergeld für den Ausbau war an das Kreisprojekt nicht gebunden. Der Freistaat hatte Mitte des vergangenen Jahres seine Förderrichtlinine geändert. Somit hätte eine Kooperation den Gemeinden keinen finanziellen Vorteil mehr gebracht. Wie viel Fördergeld ein Ort von Land und Bund für den Internetausbau bekommt, ist nun nur noch davon abhängig, in welcher Qualität das Netz ausgebaut wird.

Wer mit dem Ausbau Übertragungsgeschwindigkeiten von mindestens 50 Megabit pro Sekunde anstrebt, kann auf bis zu 90 Prozent Fördergeld hoffen, wer Raten bis zu 100 Megabit pro Sekunde anstrebt, bekommt bis zu 92 Prozent gefördert. Sinn der Regelung ist, dass leistungsfähigere Netze auch insgesamt mehr kosten. Trotz der hohen Förderquoten dürften viele ländliche Kommunen auf hohen sechsstelligen Beträgen sitzenbleiben, die sie aus eigener Kasse finanzieren müssen. Das fällt den meisten schwer. Den eigenen Bürgern schnelles Internet zur Verfügung zu stellen, ist für die Städte und Dörfer eine freiwillige und keine Pflichtaufgabe.

Hintergrund für die intensiven Bestrebungen vieler Kommunen für einen schnelleren Internetanschluss ist das erklärte Ziel der Bundesregierung, dass bis Ende 2018 überall in Deutschland Technologien vorliegen sollen, die Übertragungsraten von mindestens 50 Megabit pro Sekunde ermöglichen.

