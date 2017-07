Jeder Fünfte zu schnell auf der Umleitung

Maximal 30 km/h dürfen Autofahrer auf dem Paul-Kegel-Weg in Bischofswerda fahren. Die Schnellsten passierten am Dienstag mit Tempo 58 bzw. 55 die Kontrollstelle. Dafür gibt es jeweils einen Punkt in Flensburg und einen Bußgeldbescheid über 100 bzw. 80 Euro.

Von 9 Uhr bis 11.45 Uhr kontrollierten Mitarbeiter des Landratsamtes am Dienstag die Geschwindigkeit. Von 740 gemessenen Fahrzeugen waren 160 zu schnell. „Die Mehrheit der Überschreitungen war im Verwarnungsbereich bis 20 km/h zu schnell. Da werden 35 Euro fällig. Einige Fahrzeugführer müssen auch mit Punkten in Flensburg und einem Bußgeldbescheid rechnen“, sagte Gernot Schweitzer, Sprecher des Landratsamtes. Die Stadtverwaltung hatte nach Bürgerbeschwerden um die Geschwindigkeitskontrolle gebeten. Auf Grund der gesperrten Neustädter Straße nutzen jetzt viele den Paul-Kegel-Weg als inoffizielle Umleitung. Die offizielle Umleitung führt über den Drebnitzer Weg und die Ortsumfahrung. (SZ)

