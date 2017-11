Jeder fünfte Straßenbaum weg Seit 2010 gibt es im Landkreis deutlich weniger Bäume. Ein Grünen-Politiker will das ändern.

Die Zahl der Bäume an den Straßen nimmt ab. © Archiv: Katja Frohberg

Der Baumbestand an Straßen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat sich stark verringert. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor. Demnach gab es 2010 noch fast 23 000 Bäume an Bundes- und Staatsstraßen im Landkreis. Bis Ende 2016 wurden rund 5 000 von ihnen gefällt – also mehr als jeder fünfte. „Besorgniserregend war die Zahl besonders im letzten Jahr“, sagt Wolfram Günther, der umweltpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion. 2016 wurden 741 Bäume gefällt. 110 neue Bäume wurden dafür gepflanzt. Das sind weniger als 15 Prozent. Den 5 000 gefällten Bäumen seit 2010 standen knapp 3 200 Neupflanzungen gegenüber.

„Das ist überhaupt nicht ausreichend, um den Baumverlust zu bremsen“, so Günther. Straßenbäume seien nicht nur von hoher ökologischer Bedeutung, sondern prägten als Baumalleen auch die Landschaft. „Leider haben sie bei der Landesregierung keine Lobby“, sagt Günther. Seine Fraktion fordert, für jeden gefällten Baum einen nachzupflanzen. „Doch selbst wenn das geschehen wäre: Die ökologische Leistung der gefällten Bäume wird damit bei Weitem nicht erreicht“, so Günther. In Bezug auf auf die Sauerstoffproduktion, den Temperaturausgleich oder als Lebensraum für Tiere erbringe ein neu gepflanzter, junger Baum nur einen Bruchteil der biologischen Leistung eines Altbaumes. Deshalb fordert die Grüne-Fraktion künftig, dass für jeden gefällten Straßenbaum drei neue gepflanzt werden sollen. (SZ/wer)

zur Startseite