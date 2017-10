Jeder Dritte hat eine kranke Schilddrüse Das Thema bewegt junge und ältere Menschen. Das zeigte am Mittwoch das große Interesse am SZ-Gesundheitsforum.

Beim Ultraschall sieht Chirurg Dr. Andreas Manthey Auffälligkeiten an der Schilddrüse. © Steffen Unger

Dr. Andreas Manthey, Leitender Oberarzt in der Chirurgischen Klinik des Bischofswerdaer Krankenhauses, war am Mittwoch ein gefragter Mann. Auch, nachdem das SZ-Gesundheitsforum – das fünfte in diesem Jahr in Bischofswerda – offiziell beendet war. „Diese Gelegenheit muss man nutzen“, sagte ein Zuhörer schmunzelnd und reihte sich geduldig ein in die Schlange jener Gäste, die dem erfahrenen Arzt noch persönlich eine Frage stellen wollten. Mindestens einer der Teilnehmer, ein Mann aus Wiesa bei Kamenz, wurde im vergangenen Jahr von Andreas Manthey operiert. Ein Bautzener Nuklearmediziner habe ihm geraten, wenn er sich operieren lässt, dann sollte er zu Dr. Manthey nach Bischofswerda gehen, berichtete er sichtlich dankbar für diesen Tipp.

Rund 40 Besucher sind zum Forum gekommen – diesmal auch auffallend viele jüngere Menschen. Was nicht verwundert. Für Probleme mit der Schilddrüse gibt es keine Altersgrenze. 35 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland leiden, oft unbemerkt, an einer Über- oder Unterfunktion dieses nur wenige Gramm schweren Organs oder haben morphologische Veränderungen, wie etwa Knoten oder eine Vergrößerung. Diese Veränderungen können neben Problemen am Hals auch Störungen anderer Organe hervorrufen.

Die wichtigste Aufgabe der Schilddrüse ist es, Jod zu speichern und die Schilddrüsenhormone zu produzieren. Um dem Körper diesen wichtigen Wirkstoff zuzuführen, empfiehlt Andreas Manthey, sich jodreich zu ernähren. Vor allem Seefisch enthält Jod. 100 Gramm Schellfisch oder Kabeljau decken in etwa den Tagesbedarf einen erwachsenen Menschen an Jod, der zwischen 150 und 250 Mikrogramm liegt.

Dr. Andreas Manthey erläuterte Merkmale, an denen Patienten erkennen können, dass ihre Schilddrüse nicht ordnungsgemäß arbeitet. Erhöhter Puls, verstärktes Schwitzen oder auch starker Gewichtsverlust können Anzeichen für eine Überfunktion der Schilddrüse sein. Patienten mit einer Unterfunktion klagen dagegen oft, dass sie relativ schnell frieren und sich abgeschlagen fühlen. Durch Abtasten sowie mit Hilfe von Bluttests und einer Ultraschalluntersuchung können Veränderungen der Drüse diagnostiziert werden. Sind Verwachsungen, Geschwülste, Knötchen und Ähnliches beim Ultraschall sichtbar, ist eine Operation unumgänglich, um Gewebe zu entnehmen. In den meisten Fällen, so der Chirurg, seien es gutartige Erscheinungen. Aber auch ein seltener Schilddrüsenkrebs lasse sich nur durch eine Gewebeentnahme ausschließen.

Andreas Manthey stellte Methoden der Diagnostik und Therapie vor, sprach über Vorbereitung, Verlauf und Nachbehandlung einer OP – in der Absicht „Ihnen ein wenig die Ängste vor einem Eingriff zu nehmen“, sagte er vor den Teilnehmern des Forums. Zwei bis drei Tage im Schnitt müssen Patienten nach der Operation in der Klinik bleiben. Bis sie wieder arbeiten können, vergehen rund drei Wochen.

Die Zahl der Schilddrüsen-Operationen in Deutschland ist rückläufig, da die Jodversorgung, zum Beispiel mit jodhaltigem Salz, besser als früher ist. Ein OP-Termin in Bischofswerda ist relativ schnell zu bekommen. Patienten warten in der Regel drei bis vier Wochen, sagte Andreas Manthey.

