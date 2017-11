Jeden Tag Stau

Stadtrat Andreas Kruschel (Freie Wähler) hat sich im Verwaltungsausschuss über die Verkehrssituation in Radebeul-Ost beschwert. Jeden Tag gebe es auf der Meißner Straße Staus. Seinen Vorschlag, die Ampel an der Kreuzung Meißner/Schildenstraße umzuprogrammieren, solange in der Schildenstraße gebaut wird, hatte die Stadt abgelehnt. Es werde für viele Dinge Geld ausgegeben, sagte Kruschel. Doch wenn es dem Bürger etwas bringen würde, wenn die Ampel umgestellt wird, sei es zu teuer. Dafür habe er kein Verständnis. (SZ/nis)

zur Startseite