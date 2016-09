Jeden Tag eine Überraschung Zum dritten Mal gibt es einen Lebendigen Adventskalender. Gastgeber können sich melden.

Für Bischofswerda wird wieder ein Lebendiger Adventskalender organosiert. © Steffen Unger

Mit dem Räuchermann zogen die Bischofswerdaer an Adventsabenden schon durch ihre Stadt. Und mit den drei Maskottchen Wichtel, Nachtwächter und Schäfer. Wer es diesmal sein wird – lassen wir uns überraschen! Doch soviel steht jetzt schon fest: Auch in diesem Jahr soll es in der Stadt einen Lebendigen Adventskalender geben. Es ist der dritte.

Jeden Tag vom 1. bis 24. Dezember wird 17 Uhr vor dem Rathaus ein lebendiges Adventskalenderfenster für alle Bischofswerdaer und Gäste geöffnet, teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. Hinter jedem Fenster verbirgt sich etwas Besonderes. Die Überraschungen sind nicht materieller Art, sondern sollen Tag für Tag ein wenig mehr auf Weihnachten einstimmen. Das Besondere am Lebendigen Adventskalender ist, dass Kindertagesstätten, Schulen, Vereine und Organisationen mit viel Idealismus und Engagement ihren Beitrag zum Gelingen leisten. Für zehn Minuten oder auch etwas mehr gibt es an jedem Tag etwas zu sehen, zu hören oder zu basteln.

Wer sich als Gastgeber oder Akteur beteiligen möchte, kann sich bei der Stadtverwaltung melden. Ansprechpartnerin ist Jana Kalauch im Bürger- und Familienamt,

03594 786156, jana.kalauch@bischofswerda.d, (szo)

