Jeden Tag ein neues Erlebnis Der lebendige Adventskalender in Bischofswerda füllt sich stetig. Die Aktion erlebt in diesem Jahr die dritte Auflage.

© Regina Berger

Der lebendige Adventskalender füllt sich. Zu Beginn dieser Woche versteckte sich schon hinter 17 der 24 Veranstaltungs-Fensterchen ein Angebot. Es laden demnach ein der Spielmannzug Bischofswerda, die Stadtführer, Kindereinrichtungen und Vereine aus Bischofswerda und der Region. Es darf gelauscht, gesungen, getanzt und gebastelt werden. Was genau die Gäste erwartet, traditionell bis zum Veranstaltungstag eine Überraschung. Klar ist nur, dass es am 24. Dezember in den Tierpark geht. Hier dürfen Kinder und ihre Familien auf den Weihnachtsmann warten und währenddessen die Tiere füttern.

Den Adventskalender, mit kleinen Programmen hinter jedem Fensterchen, gibt es in Bischofswerda zum dritten Mal – und auch diesmal wieder vom 1. bis 24. Dezember immer 17 Uhr mit Treff am Rathaus. Hinter dem allerersten, am 1. Dezember 2014 geöffneten Fenster, steckten fünf Mädchen aus der Oberschule Bischofswerda. Mit Silke Nowotny von der Mobilen Jugendarbeit hatten damals die „Girls for Santa Claus“ ihren großen Auftritt. (SZ/ass)

