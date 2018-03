Jeden Tag andere Probleme Die Zahl der Flüchtlinge in Großenhain hat sich drastisch reduziert. Für die Mitarbeiter der Migrationsberatung hat sich indes nicht allzu viel verändert.

Tagesgeschäft in der Migrationsberatung der Diakonie Riesa-Großenhain: Sylvia Spargen im Gespräch mit Montaser Aljayoush aus Syrien. © Kristin Richter

Großenhain. Sie machen das, was sie bereits seit sieben Jahren tun: Sich um Asylbewerber kümmern, beraten und unterstützen bei ihren ersten Schritten ins geordnete deutsche Leben. Helfen, bürokratische Hürden zu überwinden, zuhören und Tränen trocknen, motivieren und den pädagogischen Zeigefinger erheben, wenn sich der Eine oder Andere doch mal hängenlässt. Die Frauen und Männer der diakonischen Migrationsberatung arbeiten tagtäglich mit jenen Menschen, die als Flüchtlinge nach Großenhain gekommen sind. 150 sind es momentan, einige wissen schon, dass sie bleiben dürfen, während manche noch nicht einmal erahnen, was ihnen die Zukunft bringen wird. Also alles wie immer – und doch ganz anders. „Die Situation hat sich inzwischen komplett verändert! Vorbei sind die Zeiten, in denen wöchentlich drei Busse mit Fremden aus aller Welt bei uns ausgeladen wurden. Jetzt kommen 30 Personen pro Monat und wir haben damit natürlich ganz andere Bedingungen“, sagt Gerlinde Franke.

Wie die Leiterin der diakonischen Migrationsberatung Riesa-Großenhain betont, bedeuteten die neuen Gegebenheiten jedoch nicht weniger Arbeit. Im Gegenteil. Habe man sich in der Vergangenheit überhaupt nicht mit den einzelnen Menschen aus Syrien, Somalia, Senegal, Afghanistan, Äthiopien oder der Elfenbeinküste beschäftigen können, bemühten sich die neun Sozialarbeiter und drei Helfer nun um eine konkrete Hinwendung. 1 200 Flüchtlinge aus verschiedenen Teilen der Welt lebten immerhin noch im Landkreis Meißen. „Abgesehen davon, dass es ständig etwas zu regeln gibt. Die Leute kommen teilweise jetzt erst zur Ruhe und kämpfen mit den Nachwehen der Flucht oder den schlimmen Erlebnissen, die sie aus der Heimat mitgebracht haben“, weiß Gerlinde Franke. Traumatische Einschnitte, die gerade bei jenen, welche aus Kriegsgebieten wie Syrien geflohen seien, durch gesundheitliche Auffälligkeiten deutlich würden. Immer und immer wieder würden sie Folter, Bombenangriffe und Verluste von Angehörigen durchleben. Dass seit Dezember eine Psychologin das Team auf der Großenhainer Marktgasse verstärke, sei insofern ein notwendiger logischer Schritt.

Nicht von Jedermann in der einheimischen Bevölkerung nachvollziehbar oder gar gebilligt. Auch wenn die Zahl der Flüchtlinge längst nicht mehr mit denen von 2015 vergleichbar sei und die sogenannten Fremden weder in Großenhain, Meißen oder Riesa das Straßenbild bestimmten. Ihr Vorhandensein bereite nach wie vor Unbehagen und rufe im Gegensatz zu Nichtdeutschen aus anderen Ländern häufig eine Abwehrhaltung hervor. Schnell werde in Gesprächen dann vorgerechnet, dass den Asylsuchenden alles geschenkt oder nachgeworfen werde und sie sollten doch am besten bleiben, wo sie hergekommen sind. „Das sind Äußerungen, mit denen sich unsere Mitarbeiter mehrmals in der Woche konfrontiert sehen. Ganz zu schweigen von den Vorwürfen, weshalb wir uns überhaupt kümmern“, erzählt Gerlinde Franke. Bitter seien gerade diese Anschuldigungen für ihr Team. Und die Rückkehr in die jeweiligen Heimatländer der Menschen durchaus ein Thema: Gut 90 Prozent der Syrer etwa hätte den Wunsch, wieder so schnell als möglich nach Hause zurückkehren zu können. Nicht zuletzt deshalb, weil die familiären Beziehungen zerschnitten würden, sozialen Kontakte hier spärlich wären und vor allem der Einstieg ins Berufsleben schwerer als gedacht sei.

15 Frauen und Männer könnten jetzt in einem kreisweiten Projekt in verschiedenen Einrichtungen arbeiten. Andere unterstützten Kindergärten in Meißen und Gröditz, die von vielen Migrantenkindern besucht würden und eine Syrerin gebe Nachhilfe in Englisch. „Die Frau spricht die Sprache fließend, denn sie hat 17 Jahre dieses Fach unterrichtet. Eine Anerkennung ihres Abschlusses bekommt sie aber nicht“, sagt Franke und schüttelt den Kopf. Probleme bereiteten ebenso die Sprachkurse. Lediglich Kurse für Anfänger würden im ländlichen Raum angeboten. Nicht aber solche, die zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit oder für eine Ausbildung notwendig seien. „Insofern kämpfen wir jeden Tag mit anderen Schwierigkeiten! Aber wir versuchen unser Bestes!

