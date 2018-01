Jeden Morgen fährt die Angst mit An der Löbauer Pestalozzistraße kommen sich Schüler und Busse gefährlich nah. Die KVG will eine bessere Ausleuchtung.

Dunkel gekleidete Schüler überqueren zwischen an- und abfahrenden Bussen die Pestalozzistraße. Jetzt an dunklen Wintertagen werden sie von den Schulbus-Fahrern schlecht gesehen. Immer wieder kommt es zu Beinahe-Unfällen. Grund für die gefährliche Situation ist die Kreisverkehr-Baustelle am Neumarkt. © www.foto-sampedro.de

Der Stopp vor der Pestalozzi-Schule in Löbau ist für die Schulbusfahrer jeden Morgen ein Angstmoment. Zwischen 6.30 und 7 Uhr, wenn es jetzt im Winter noch dunkel ist, steigen hier jeden Tag Hunderte von Schülern der Pestalozzi-Oberschule und des benachbarten Geschwister-Scholl-Gymnasiums aus den Bussen aus. „Man kann von Glück reden, dass da noch niemand angefahren wurde“, sagt ein Busfahrer, der namentlich ungenannt bleiben möchte, gegenüber der SZ.

Er schildert die Gefahrenlage: „Die Kinder haben dunkle Sachen an und sind manchmal sogar mit ihrem Handy beschäftigt, wenn sie vor und zwischen den Bussen die Straße überqueren.“ Besonders dann, wenn von beiden Seiten Busse kommen, werde es brisant. „Da passt nicht mal eine Postkarte zwischen die Kinder und die fahrenden Busse“, sagt der Mann. Erst vor wenigen Tagen sei ihm beim Anrollen noch plötzlich ein Kind vor den Bus gelaufen. „Meinen Kollegen geht’s genauso“, sagt er. „Hier ist jeder Tag ein Gefahrentag.“ Er und seine Kollegen würden sich wünschen, dass der Bereich besser ausgeleuchtet wird, oder dass Kräfte der Verkehrsordnungswacht hier den morgendlichen Schülerverkehr regeln.

Der Schulbus-Betrieb wird von der Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck (KVG) erbracht. KVG-Chef Alfons Dienel ist die Gefahrensituation bereits bekannt. „Die Kollegen haben das auf der Betriebsratssitzung im Dezember angesprochen“, sagt er der SZ. „Es geht in erster Linie um eine bessere Ausleuchtung der Stelle.“ Die Situation sei bedingt durch die Kreiselbaustelle am Neumarkt. Wegen der veränderten Verkehrsführung fahren die Busse in beiden Richtungen durch die Pestalozzistraße. Im regulären Verkehr kommen sie nur von der August-Bebel-Straße und halten direkt vor der Schule. So steigen die Kinder auf der richtigen Seite aus und müssen nicht erst die Straße queren. Weil morgens vor Schulbeginn besonders viele Busse dort ankommen, müssen sich die Fahrzeuge immer wieder auf der engen Straße begegnen. „Ich habe die Situation bereits mit dem Ordnungsamt Löbau besprochen“, sagt Alfons Dienel. Es gab an der Stelle bereits einmal bessere Beleuchtung. „Zum Tag der Sachsen hat die Feuerwehr die Stelle mit ihren mobilen Flutlicht-Strahlern ausgeleuchtet“, erzählt Dienel. Damals hielten hier nämlich die Pendelbusse zu den Großparkplätzen. „Da waren auch zusätzliche Ordnungskräfte eingesetzt“, erinnert sich Dienel. „Wegen der vielen alkoholisierten Personen dort war die Situation für die Busfahrer schon sehr anspruchsvoll.“ Für die Sicherheit der Schüler wurde so eine Maßnahme allerdings noch nicht erwogen. Laut Auskunft von Löbaus Pressesprecher Marcus Scholz sei die Situation der Stadt nicht bekannt und man wisse beim Löbauer Ordnungsamt auch nichts von einem diesbezüglichen Gespräch mit KVG-Chef Alfons Dienel. Aber: „Wir sind als Stadt dort grundsätzlich für die Beleuchtung zuständig. Gegebenenfalls würden wir einen Auftrag an die Stadtwerke weiterleiten“, so Scholz.

Sofortiges Handeln verspricht Hans-Jürgen Gerk, Schulleiter der Pestalozzi-Schule. „Ich kann mir das gut vorstellen, dass die Busfahrer dort jeden Morgen Gänsehaut bekommen“, sagt er. Und dabei sei die gefährlichste Situation im Moment noch gar nicht eingetreten. „Es wäre noch dramatischer, wenn viel Schnee kommt. Dann wird’s richtig brisant, weil dann die Straße noch enger wird“, so Schulleiter Gerk. Hinzu kämen dann die Gefahren durch Eisglätte und noch schlechtere Sicht der Busfahrer bei Schneefall. Er selbst erinnert sich an einen Todesfall vor einigen Jahren, als er an einer anderen Schule arbeitete. Dort war eine Schülerin von einem Bus überrollt worden. „Da musste ich dann vor die 6. Klasse treten und den Kindern den Tod ihrer Mitschülerin beibringen“, erinnert er sich. Eine Situation, in die er nie wieder kommen möchte.

Als Sofortmaßnahme wolle er in allen Klassen eine Gefahrenbelehrung durchführen. „Vor jeden Ferien belehren wir alle Schüler zum Verhalten im Straßenverkehr und in öffentlichen Verkehrsmitteln“, erklärt der Schulleiter. Zuletzt sei das vor den Weihnachtsferien erfolgt. „Ich werde nun sofort in allen Klassen auf diese besondere Gefahrensituation vor unserer Schule hinweisen lassen.“ Dazu gehöre etwa der Hinweis an die Schüler, nicht vor und zwischen den Bussen die Straße zu überqueren, sondern zu warten, bis alle Busse abgefahren sind.

