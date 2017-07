Jedem Kind einen Grundschulplatz Freital hat genügend Kapazitäten, um die Abc-Schützen aufzunehmen. Dabei haben sogar die Eltern die Wahl.

An den staatlichen Grundschulen der Stadt Freital gibt es keine Kapazitätsprobleme. Das bestätigt die sächsische Bildungsagentur auf SZ-Nachfrage. „Alle Kinder haben einen Schulplatz zugewiesen bekommen“, sagt Sprecherin Petra Nikolov. Es habe kaum Umlenkungen an andere Grundschulen gegeben. Die Eltern hatten vorab ihre Kinder an den Schulen mit freien Kapazitäten angemeldet, wenn sich bei der Wunschschule andeutete, dass es zu einer Ablehnung kommen könnte.

In Freital gibt es insgesamt sieben Grundschulen. Da es nach einem Beschluss des Stadtrates nur noch einen Grundschulbezirk gibt und der Wohnort deshalb nicht mehr ausschlaggebend ist, besteht für die Eltern seit dem Schuljahr 2013/2014 freie Schulwahl. Über die Aufnahme entscheiden die Nachfrage und die Kapazität. Daher wird empfohlen, einen Zweitwunsch anzugeben. Die Anmeldungen für die Grundschulen für das Schuljahr 2018/2019 stehen im September an. (SZ/cb)

