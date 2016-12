Jede zweite Regionalbahn fällt aus Wegen massiver technischer Probleme fährt auf der Strecke Chemnitz-Riesa-Elsterwerda nur noch jeder zweite Zug – mindestens bis Donnerstag.

Regionalbahn-Verbindungen fallen aus, weil die Fahrzeugtechnik geprüft wird. Es fahren Ersatzbusse. © Symbolfoto/André Braun

Frust am Bahnsteig: Wer von Riesa, Zeithain oder Gröditz den Zug Richtung Chemnitz oder Elsterwerda nehmen will, muss sich auf Schienenersatzverkehr einstellen. Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) jetzt mitteilte, gilt mindestens bis Donnerstag ein Ersatzkonzept im sogenannten Elektronetz Mittelsachsen. „Ziel ist es, möglichst alle Verbindungen mit bereits instand gesetzten Coradia-Continental-Fahrzeugen sowie Leihfahrzeugen wie gewohnt zu bedienen und auf Bus-Schienenersatzverkehr weitestgehend zu verzichten“, teilt das Unternehmen mit.

Auf der Strecke Chemnitz-Riesa-Elsterwerda funktioniert das nur bedingt: Dort soll die Regionalbahn RB 45 vorerst statt stündlich nur noch alle zwei Stunden fahren. Die ausfallenden Züge werden durch Busse ersetzt. Auf den Strecken Dresden-Hof und Dresden Zwickau behilft man sich mit bereits instand gesetzten Coradia-Continental-Fahrzeugen und ausgeborgten Loks von der Preßnitztalbahn.

Grund für die Einschränkungen seien Probleme mit den neuen Elektrozügen des Herstellers Alstom. Bei mehreren Fahrzeugen seien Mängel an den Laufflächen der Radsätze sowie Probleme mit den Türen registriert worden. „Als technische Vorsichtsmaßnahme müssen die betroffenen Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen werden“, so die MRB.

Bereits seit Donnerstag prüfe und repariere der Hersteller einen Teil der Fahrzeugflotte. Daran werde mit Hochdruck gearbeitet. „Wann alle Fahrzeuge wieder einsatzfähig sind, kann Alstom momentan noch nicht abschätzen“, hieß es am Montagabend.

Deshalb gilt das Ersatzkonzept vorerst bis zum 8. Dezember. Es wurde gemeinsam mit den Verkehrsverbünden Mittelsachsen, Oberelbe und Vogtland erarbeitet. „Wir freuen uns, dass in dieser schwierigen Situation die Aufgabenträger und die Kollegen der anderen Eisenbahnunternehmen eng mit uns zusammenarbeiten, um gemeinsam eine Lösung im Sinne der Fahrgäste herbeizuführen“, sagt Dirk Bartels, Geschäftsführer der MRB.

Unter der Marke Mitteldeutsche Regiobahn lässt die Transdev-Gruppe in Sachsen Züge auf den Strecken Leipzig–Chemnitz, Leipzig–Döbeln, Dresden-Hof, Dresden-Zwickau und Chemnitz-Elsterwerda fahren. An den Standorten Leipzig und Chemnitz sind derzeit mehr als 300 Mitarbeiter beschäftigt. Für die Trensdev-Gruppe arbeiten in Deutschland 5 000 Menschen . (SZ)

Die RB 45 fährt vorerst in Chemnitz nur 4.09 Uhr, 6.09 Uhr, 8.09 Uhr usw. im Zweistundentakt ab, von Elsterwerda 6.14 Uhr, 8.14 Uhr, 10.14 Uhr usw.

Die ausfallenden Züge werden durch Busse ersetzt.

