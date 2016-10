„Jede Prognose wäre die falsche“ Wann geht es los mit dem Weiterbau der B 169? Fachleute reagieren ausweichend.

Zufrieden sieht keiner aus: Ein Forum informierte über den Weiterbau der B 169 – mit Markus Heier vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr und Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) (v.l.). © S. Schultz

Riesa. Manchmal sprechen Gesichter Bände: Begeistert war keiner der Besucher bei der Gesprächsrunde zur B 169, zu der das Wirtschaftsforum Riesa am Freitag eingeladen hatte. Dabei hatte Organisator Kurt Hähnichen mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) einen prominenten Fürsprecher der geplanten Autobahn-Anbindung eingeladen. Und der gibt sich Mühe, Optimismus zu verbreiten. So sehe der Bundesverkehrswegeplan Investitionen in historisch einmaliger Höhe vor – fast 270 Milliarden Euro. Auch wenn der größte Teil davon in den Erhalt von Infrastruktur vorgesehen sei, blieben doch fast 100 Milliarden für den Aus- und Neubau.

Aber fließt ein kleiner Teil davon auch für die Verbindung von Riesa zur A 14? Der für die Region im Bundestag sitzende de Maizière ist zuversichtlich. „Der Fokus der Neubauprojekte liegt nicht mehr auf dem Bau einzelner Umgehungsstraßen, sondern auf dem Schaffen von Achsen.“ So eine wäre die B 169 tatsächlich – sollte sie von ihrem Ausbauende in Seerhausen zur Autobahn komplettiert werden. Auf welche Projekte die Milliarden tatsächlich verteilt werden, hänge an der Priorität, sagt der Bundespolitiker: Gebaut werde dort, wo es für den Verkehr am dringendsten sei – und wo eine fertige Planung vorliege. „Die ist das A und O.“

Nach einer Klausurtagung des Verkehrsausschusses vergangene Woche ist de Maizière für die im Kreis Meißen geplanten Objekte optimistisch – auf der Liste stehen neben fünf Ortsumfahrungen an der B 98, eine Umfahrung an der B 169 in Lichtensee, die Umfahrung der B 182 für Strehla, die beiden Bauabschnitte der B 169 zur A 14 und die Verlegung der B 101 in Priestewitz. Immerhin sei es gelungen, die Vorhaben für Priestewitz und Strehla eine Stufe in der Prioritätenliste nach oben zu rücken – vom „Weiteren Bedarf“ in den „Weiteren Bedarf mit Planungsrecht“.

Vielleicht gelinge es sogar noch, die Umfahrung für Strehla auf die wichtigste Stufe zu bringen – den Vordringlichen Bedarf. Der Minister werde sich auch dafür einsetzen, dass es Geld für den Ausbau der B 169 gibt. Ganz zufrieden mit dieser Auskunft ist Kurt Hähnichen vom Wirtschaftsforum Riesa nicht. „Die entscheidende Frage ist: wann geht es endlich los mit dem Bau?“ Auskunft dazu soll Markus Heier geben, Chef der Niederlassung Leipzig des Landesamts für Straßenbau und Verkehr. Auch Heier bemüht sich, optimistische Stimmung auszustrahlen. „Das Projekt ist unstrittig wichtig, auch für die Verkehrssicherheit“, sagt der Niederlassungsleiter. Ein positives Signal habe man jetzt aus dem Bundesverkehrsministerium erhalten: die Zusage, Geld für den Grunderwerb zu erhalten. „Die gibt es sonst erst, wenn Baurecht besteht.“ Bis dahin allerdings sei es noch ein weiter Weg – nachdem man nach vielen Widerständen von Umweltverbänden die Vorzugsvariante habe abändern müssen. Mittlerweile lägen „einige Aktenordner“ voller Einwendungen vor, darunter auch von den fünf bekanntesten Anwaltskanzleien Deutschlands, die sich auf diese Materie spezialisiert haben.

„Wir wollen nächstes Jahr die aufgeworfenen Fragen zum größten Teil beantwortet haben“, sagt Markus Heier. Dann schließe sich der Erörterungstermin an – und die Hoffnung, so bald wie möglich bauen zu können. Bauchschmerzen machten allerdings EU-Richtlinien zum Wasserrecht, zu Vogelschutz- und FFH-Gebieten.

Aber wann könnten denn nun die Bagger tatsächlich rollen, hakt Kurt Hähnichen nach. „Alles nach dem Erörterungstermin ist nicht vorhersehbar. Jede Prognose, die ich machen könnte, wäre die falsche“, sagt Markus Heier. Man gehe davon aus, dass gegen den Bau geklagt werde.

zur Startseite