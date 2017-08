Jede neue Klasse belebt das Haus Die Oberschule in Seifhennersdorf wächst von Jahr zu Jahr. Und im nächsten Jahr wird umgezogen.

An der Oberschule Seifhennersdorf unterrichtet Klassenlehrerin Pavlina Geschwentner die 5. Klasse. © matthias weber

Immer mehr Leben zieht in die Oberschule in Seifhennersdorf ein. Seit drei Jahren können hier wieder 5. Klassen gebildet werden. Für die neue Fünfte sind in den Sommerferien zwei weitere Zimmer im Altbau der Oberschule hergerichtet worden. Lehrer, der Bauhof der Stadt und Schulleiterin Rita Schmidt haben gemeinsam dafür gesorgt, dass die Schüler an der Schule auch ein schönes Klassenzimmer bekommen.

Aber auch sonst ist die Ausstattung der Schule verbessert worden. Die Oberschule verzichtet in diesem Jahr zugunsten des Oberlandgymnasiums, das vorübergehend im Neubau des Gebäudekomplexes untergebracht ist, auf ihre Fachräume. „Für Physik haben wir beispielsweise deswegen unsere Mikroskope und andere Unterrichtsmittel in den Altbau gebracht“, schildert Rita Schmidt. Das eine Jahr will die Oberschule mit dieser provisorischen Variante überstehen und trotzdem den Unterrichtsstoff gut vermitteln. Wenn die Sanierung des Oberlandgymnasiums fertig ist, ziehen die Oberschüler dann in den moderneren Neubau der Schule, der jetzt an das Gymnasium vermietet ist.

Dann könnte die energetische Sanierung im Altbau der Einrichtung beginnen. Das Gebäude müsste dringend neue Fenster, neue Zimmerleuchten und eine moderne Heizungsanlage erhalten. Auch der zweite Fluchtweg, der jetzt mit einer Außentreppe in Gerüstbauweise realisiert ist, könnte dann anders gelöst werden. „Aber das ist alles noch Zukunftsmusik“, sagt Rita Schmidt. Sie ist froh, mit Beginn des neuen Schuljahres wieder an der Oberschule in Seifhennersdorf zu sein. 1996 hatte die Seifhennersdorferin hier ihre Arbeit als Lehrerin aufgenommen. Schon ein Jahr später wurde sie stellvertretende Schulleiterin. Nach einer zwischenzeitlichen Versetzung nach Neukirch ist sie nun wieder an der Oberschule ihrer Heimatstadt.

Man sieht ihr an, wie ihr die Arbeit hier Spaß macht. „Wir sind ein kleines, aber richtig gutes Lehrerkollegium an der Schule“, sagt Rita Schmidt. Neben ihr sind noch drei Klassenlehrer für die 5. bis 7. Klassen fest an der Oberschule angestellt. Sie werden unterstützt von acht Lehrern aus anderen Schulen. Rita Schmidt ist begeistert von ihrem jungen Lehrerteam, in dem sich jeder Gedanken für einen interessanten Unterricht macht und viele gute Ideen in den Schulalltag einbringt, erzählt sie.

Zudem gibt es mit dem Oberlandgymnasium eine gute Kooperation. Lehrer von dort helfen sogar in der Oberschule aus. Und die neue Turnhalle des Gymnasiums wird sowieso schon von beiden Einrichtungen genutzt.

Am gestrigen Dienstag sind nach der zweiten Unterrichtsstunde für die 67 Schüler an der Seifhennersdorfer Oberschule erst einmal für den Rest des Tages die Sportstunden gebündelt worden. Geschlossen ging es für die 5. bis 7. Klassen ins städtische Wald- und Erlebnisbad „Silberteich“. „Aber nicht zum Badeausflug. Die Schüler haben hier im Sport Schwimm-Unterricht“, sagt Rita Schmidt. Und da sie neben Biologie auch Sport an der Oberschule unterrichtet, achtet die neue Schulleiterin besonders darauf.

Mit jedem Schuljahr und mit jeder neuen 5. Klasse wird sich auch das Ganztagsangebot (GTA) an der Schule erweitern, schildert sie. Schon jetzt gibt es hier unter anderem Badminton, Tschechisch, Gitarre, Lama-Hof, Backen und Kochen. Und wenn zehn Schüler mitmachen, auch einen Chor. Zudem soll jetzt noch Töpfern angeboten werden.

