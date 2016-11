Jede Menge Weihnachtsbäume gesucht

Noch fehlen ein paar Weihnachtsbäume, die in wenigen Tagen Stolpen und die Ortsteile schmücken sollen. Deshalb sucht der Stolpener Bauhof gut gewachsene Nadelbäume, die als Weihnachtsbaum eine gute Figur abgeben. Die Bäume sollten eine Größe zwischen fünf und zehn Metern und einen maximalen Durchmesser von 3,5 Meter haben. Der Standort darf nicht mehr als zehn Meter von einer mit einem Lkw befahrbaren Straße liegen. Ebenso dürfen sich keine Freileitungen im näheren Umfeld des Baumes befinden. Wer sich also mit dem Gedanken trägt, in diesem Jahr einen Baum zu fällen und den Baum kostenlos der Stadt zur Verfügung stellen will, kann sich noch bis zum 15. November im Bauhof melden. Das gilt aber auch für diejenigen, die erst in den nächsten Jahren einen Nadelbaum fällen wollen. Angebote nimmt der Bauhof jederzeit entgegen. Für die Fällung entstehen keine Kosten. Ein Mitarbeiter des Bauhofes wird den Baum begutachten und eine Aussage zur möglichen Verwendung geben. (SZ)

Angebote an den Bauhof Stolpen unter E-Mail-Adresse:

henschel@stolpen.de

