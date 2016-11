Jede Menge Grund zur Freude

Florian Ballas: Er braucht manchmal zu lange, sich für eine Lösung zu entscheiden und bringt sich dadurch selbst in Schwierigkeiten. Insgesamt solide. 3

Niklas Kreuzer: Wegen Teixeiras Verletzung wieder in der Startelf macht er Werbung in eigener Sache. Couragierte Partie, starke Offensivaktionen. 2

Marco Hartmann: Fußball ist für ihn oft eine Kopfsache, kompromisslos nicht nur in den Luftduellen. Wichtiger Organisator und Stabilisator. 3

Akaki Gogia: Das erste Tor macht er „mit Auge“, beim zweiten läuft er entschlossen mit. Außerdem grätscht er sogar am eigenen Strafraum. 1

Niklas Hauptmann: Der Junge traut sich was, erinnert in der eleganten und doch einsatzstarken Spielweise an den jungen Matthias Sammer – wie beim Tor. 2

SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel