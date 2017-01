Jede Menge geschrottet und dann abgehauen Jetzt wird er gesucht: Ein BMW-Fahrer ist wahrscheinlich viel zu schnell unterwegs und demoliert Grundstück und Auto.

Am 2. Januar kam es kurz vor Mitternacht auf der Weinböhlaer Straße in Coswig zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines BMW 5er (Tschechisches Kennzeichen) kam aus Weinböhla, als er in Höhe der Auerstraße die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der BMW schleuderte quer über die Fahrbahn und beschädigte einen Zaun auf einer Länge von ca. 30 Metern.

Außerdem fuhr er ein Haltestellenschild und einen Papierkorb aus Beton um. Am Ende blieb der Kombi auf dem Fußweg und in einem Grundstück stehen.

Zeugen wollen beobachtet haben, wie der BMW kurz zuvor mit hoher Geschwindigkeit durch Weinböhla raste. Anwohner sahen auch, wie der BMW-Fahrer und sein Beifahrer die Flucht ergriffen und in der Dunkelheit verschwanden.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ergebnislos. Die Ermittlungen laufen.

Am BMW entstand Totalschaden. Eine große Menge Betriebsstoff lief aus und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Coswig aufgenommen werden.

