Jede Hand zählt beim 20. Kirnitzschtalfest Zum Jubiläum wird gesammelt: Stempel, Spenden und Handabdrücke.

Katrin Raabe und Randolf Ulbricht, der Gastwirt der Felsenmühle, hoffen auf viele Handabdrücke auf ihrem Tuch. © Dirk Zschiedrich

Noch ist das Bettlaken bis auf den Schriftzug weiß. Die Aufschrift „Wir reichen euch die Hände“ ziert das große Tuch, das am Wochenende vor bunter Farbe nur so leuchten soll. Der Grund: Besucher des 20. Kirnitzschtalfestes haben in diesem Jahr nicht nur die Möglichkeit, bei einer spannenden Schnitzeljagd das Tal und seine Gaststätten und Mühlen zu entdecken, sondern können außerdem mit ihrem Handabdruck an einer Spendenaktion teilnehmen. Diese ist Teil der Schnitzeljagd, bei der jeder Mitspieler in teilnehmenden Gasthäusern Aufgaben erfüllen muss, um einen Stempel zu bekommen. Hat ein Teilnehmer sieben Stempel gesammelt, erhält er einen „Kirnitzschtaler“ im Wert von fünf Euro, den er ab dem 31. Juli bei einem Kneipen- oder Gaststättenbesuch im Tal einlösen kann. Außerdem können alle Mitspieler an der Verlosung der Preise teilnehmen, welche von den beteiligten Gasthäusern gesponsert wurden.

Um die Schnitzeljagd mit etwas Nützlichem zu verbinden, hat Katrin Raabe, die seit 2009 den Sebnitzer Bastelshop „Kati’s Lädchen“ führt, gemeinsam mit Gert Ulbricht, Inhaber des Gasthauses „Felsenmühle“, und der Keramik- und Malstube Sinkwitz eine Spendenaktion für den Verein Sonnenstrahl geplant. Raabe unterstützt seit 2003 als aktives Mitglied den Dresdner Verein, der sich um krebskranke Kinder und Jugendliche kümmert und betroffene Familien berät. Am Wochenende bastelt Katrin Raabe ab 11 Uhr mit allen Gästen der „Felsenmühle“ und gestaltet gemeinsam mit den Schnitzeljagd-Teilnehmern das Bettlaken. Mit jedem Handabdruck wird gespendet, die Höhe der Summe ist jedem Mitspieler selbst überlassen. Im Gegenzug für ihren Handabdruck erhalten Teilnehmer einen Stempel für die Schnitzeljagd. Das Tuch und die Spende werden nach dem Fest dem Verein übergeben. Die Spendengelder sollen vor allem die Elterngruppe in Bautzen unterstützen.

Spiel, Spaß und Musik zurück 1 von 9 weiter Rund um die Schiene: Von 10 bis 17 Uhr fährt Sonnabend und Sonntag die historische Straßenbahn vom Kurpark Bad Schandau bis zum Lichtenhainer Wasserfall. Ihre Strecke durchs Tal führt an einer Festmeile mit Hüpfburg, Kletterturm und Bungee-Jumping-Trampolin für Kinder sowie Ausstellungen von Modellstraßenbahnanlagen und Angeboten der VVO und OVPS vorbei. Markttreiben an der „Ostrauer Mühle“: Mit Gaukelei und Musik vom Spielmannsduo Pampatut, Kinderbelustigung und offenem Biergarten begrüßt der Markt an der Gaststätte „Flößerstube“ seine Besucher. Goldener Sound von „Jam & Eggs“: Die Party- und Coverband aus Dresden verspricht mit Livemusik von Rock bis Jazz zwei unvergessliche Tanzabende. „Jam & Eggs“ spielen am Freitag, 20 Uhr, an der „Neumannmühle“ und Sonnabend, 18 Uhr, am „Forsthaus“. Nachtbusse fahren. Sommer-Modenschau: Am Lichtenhainer Wasserfall stellt Sabine Treinis am Sonnabend, 15 Uhr, mit einer Modenschau für Damenbekleidung die aktuelle Sommermode vor. Im Anschluss ist die Kleidung im Abverkauf vor Ort erhältlich. Krimi-Lesung am Lichtenhainer Wasserfall: Bei Kaffee und Kuchen bietet Thea Lehmann am Sonnabend, 19 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, Einblicke in ihren zweiten Regionalroman „Dunkeltage im Elbsandstein“. Der Eintritt beträgt zehn Euro pro Person, um Voranmeldung wird gebeten. Naturmarkt am „Forsthaus“: Der Natur-und Handwerkermarkt lädt seine Besucher am Sonnabend und Sonntag, 10 Uhr, zum Stöbern nach „Rucksackschnäppchen“ ein. Kaspertheater in der „Buschmühle“: Kinder können sich am Sonnabend, 15 Uhr, auf „Kasper und der Drachenschatz“ freuen. Für Groß und Klein gibt es Kaffee- und Kuchenangebote sowie Essen vom Grill und aus der Gulaschkanone. Kinderkegeln im Gasthof „Zum Kirnitzschtal“: Besucher können am Sonnabend im Garten des Gasthofs ganztägig feiern und sich Regionales aus der Küche sowie hausgebackenen Kuchen und Eis schmecken lassen, während für Kinder ab 11 Uhr die Kegelbahn geöffnet ist. Konzert der Hohnsteiner Blasmusikanten: Am Sonntag spielen die Musikanten um 15 Uhr im Gasthof „Zum Kirnitzschtal“. (kc)

Neben der Spendenaktion bietet das Jubiläum noch viele weitere Attraktionen. Die OVPS ermöglicht deshalb am Wochenende mit einem Sonderfahrplan der Buslinie 241 eine entspannte An- und Abreise. Außerdem ist mit der „OVPS-Kneipenheimfahrt“ zur Auftaktfeier am Freitag auch ein spätes Heimkommen für Feierlustige aus Bad Schandau und Sebnitz gesichert.

Das Fest lockt seit 1997 jährlich mehrere Tausend Gäste ins Kirnitzschtal. Somit stehen die Chancen für Katrin Raabe gut, dass sich ihr Engagement am Wochenende auszahlt und sie dem Verein Sonnenstrahl ein kunterbuntes Tuch voller Handabdrücke samt einer Spende überreichen kann.

