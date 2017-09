Jede dritte Stimme geht an eine kleine Partei

Bei der U 18-Wahl dürfen Jugendliche ihre Stimme abgeben. © dpa

Zittau. Bei der sogenannten U18-Bundestagswahl in Zittau ist jede dritte Stimme an eine kleine Partei gegangen. Drei Jugendliche stimmten im Jugendtreff „Cafe X“ für die Partei, zwei für die Tierschutzpartei und jeweils einer für die ÖDP und die V-Partei. Damit lag der Anteil der als „sonstige Parteien“ geführten Bewerber deutlich über dem Landkreiswert. Im gesamten Wahlkreis Görlitz erhielten die kleinen Parteien nur 20 Prozent.

Bei den großen Parteien ist der Wähleranteil ähnlich hoch gewesen. Die CDU erhielt die meisten Stimmen - im „Cafe X“ wie auch landkreisweit. Die Ergebnisse im Zittauer Wahllokal sind nicht repräsentativ und kein Querschnitt der Meinung der Jugendlichen in Zittau und Umgebung, betonen die Veranstalter. An der U18-Wahl in Zittau haben insgesamt 21 Jugendliche teilgenommen. Während bei den Parteien die Stimmen recht gleichmäßig verteilt wurden, sind die Ergebnisse der Erststimme - also der für den Direktkandidaten - eindeutiger: sieben erhielt Michael Kretschmer (CDU), sechs Thorsten Ahrens (Linke), vier Thomas Jurk (SPD), und jeweils zwei Joachim Schulze (Grüne) und Tino Chrupalla (AfD).

