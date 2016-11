Jecken übernehmen das Rathaus Der Görlitzer Karneval- und Tanzsportverein zieht am Freitagnachmittag zum Marienplatz – und hat einiges vor.

Auch diesen Freitag werden wieder Gardetänze auf dem Marienplatz in Görlitz vorgeführt. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Die fünfte Jahreszeit bricht am 11. November an, und das wird auch in Görlitz gefeiert. Der Görlitzer Karneval- und Tanzsportverein zieht dazu am Freitagnachmittag zum Marienplatz. Die Görlitzer sind herzlich zu dem Programm eingeladen. Zur Eröffnung werden zwei Gardetänze vorgeführt, bevor das Prinzenpaar einmarschiert. Danach findet die Schlüsselübergabe statt. Ganz nach Tradition fällt das Rathaus für die Karnevalssaison in die Hände der Jecken und Narren. Pünktlich um 16.16 Uhr wird dafür der Rathausschlüssel an das Prinzenpaar des Karnevalsvereins überreicht. Das übernimmt Stadtkämmerin Birgit Peschel-Martin stellvertretend für Oberbürgermeister Siegfried Deinege. Für ein Interview zu dieser Aufgabe stand sie in den vergangenen Tagen nicht zur Verfügung.

Aber sie scheint diese Aufgabe gern zu übernehmen. Das vermutet zumindest Angelika Lentföhr, die Finanzministerin des Vereins. „Frau Peschel-Martin ist schon mindestens das dritte Mal dabei. Meistens erscheint sie sogar in einem kleinen Kostüm.“ Nach der Rede der Görlitzer Kämmerin wird das diesjährige Karnevalsmotto verkündet. In der Ansprache ist auch ein Dank an die Sparkasse zu erwarten, die den Verein gerade erst mit einer Spende unterstützt hat. Danach ist das Publikum gefragt. Auf dem Plan stehen die Mitmachtänze für Jung und Alt. Angelika Lentföhr hofft auf rege Teilnahme. „Es ist immer ein großer Spaß, auch wenn sich die Karnevalsfreude der Görlitzer noch immer in Grenzen hält“, wie sie sagt.

Aber davon lassen sich die Jecken des Vereins die gute Laune nicht verderben. Sie planen die Schlüsselübergabe schon Monate vorher. „Im Sommer entscheiden wir bereits über das neue Motto, und dann gehen die Vorbereitungen los. Aber die Choreographien werden schon ab Mai trainiert“, sagt Frau Lentföhr.

Zum Abschluss des Programms wird noch ein dritter Gardetanz aufgeführt. Danach können die Gäste sich bei Glühwein, Bratwurst und Musik amüsieren. Für die Kinder sind lustige Spiele geplant. Das Ende ist von den Gästen selbst und dem Wetter abhängig. Denn wer so ein richtiger Jecke ist, feiert die fünfte Jahreszeit durch, bis der Rathausschlüssel in der Faschingswoche im Februar an die Stadt zurückgegeben werden muss.

