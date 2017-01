Je älter, desto teurer Die Gemeinde hat immense Ausgaben für ihr Personal. Grund sind nicht nur Tariferhöhungen.

Die Personalkosten in der Gemeinde Niederau sind innerhalb von zwei Jahren um rund 300 000 Euro gestiegen. Lagen die Personalkosten 2015 bei 2,417 Millionen Euro, so stiegen sie auf 2,714 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Für 2017 wird mit Personalkosten von 2,718 Millionen Euro gerechnet. Dabei ist eine noch nicht beschlossene Tariferhöhung von 2,35 Prozent eingerechnet.

Laut Bürgermeister Steffen Sang (parteilos) resultiert diese Erhöhung unter anderem daraus, dass zwei zusätzliche Erzieherinnen eingestellt wurden. Dies koste in zwei Jahren rund 120 000 Euro. Die Einstellungen seien nötig gewesen, weil sich die Anzahl der Kinder in den Einrichtungen erhöhte. Zudem sei der Betreuungsschlüssel gesenkt worden, das heißt, jede Erzieherin betreut jetzt weniger Kinder. Geld kosteten auch die gehaltlichen Umgruppierungen eines Großteils der Erzieher. Zudem stiegen die Gehälter im öffentlichen Dienst, je länger die Betriebszugehörigkeit dauert.

„Unsere Ausgaben für Personal sind auch deshalb so hoch, weil wir unsere Kindereinrichtungen alle selbst betreiben“, so der Bürgermeister. Andere Gemeinden hätten diese Einrichtungen an freie Träger übergeben. Auch das Waldbad werde mit gemeindeeigenem Personal betrieben.

Zu den Personalausgaben zählen die Besoldung des Bürgermeisters, die Löhne und Gehälter der tariflichen Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung. Außerdem müssen Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet werden.

Insgesamt hat die Gemeinde 66 Mitarbeiter, davon 16 in der Kernverwaltung. Das Durchschnittsalter betrug 2016 rund 55 Jahre. Durch Eintritt ins Rentenalter, Altersteilzeit und Neubesetzen der Stellen mit jungen Mitarbeitern sinkt dieser Durchschnitt jetzt auf 50 Jahre.

zur Startseite