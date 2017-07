Jazzmusik für einen guten Zweck Sommer, Sonne, Musik und ein Benefizerlös für das Christliche Hospiz gehörten zum Frühschoppen der Lions.

Der Lions-Club Dippoldiswalde hat an der Eis-Oase in Paulsdorf einen Frühschoppen mit der Old-Timers Jazz-Band aus Prag organisiert. © Egbert Kamprath

Dippoldiswalde. Der Lions-Club Dippoldiswalde hat zum Ausklang von Malter in Flammen am Sonntag einen Benefiz-Jazz-Frühschoppen an der Eis-Oase in Paulsdorf organisiert. Aus dem Erlös des Speisen- und Getränkeverkaufs kam eine Spendensumme von 550 Euro zusammen, die an Ansgar Ullrich vom Christlichen Hospizdienst überreicht wurde, wie Karsten Kreher von den Dippser Lions informierte. Er schätzt, dass zwischen 400 und 500 Gäste an die Malter gekommen sind, um den Musikern der Old-Timers-Jazz-Band aus Prag zuzuhören. Das Wetter war schön und die Stimmung so gut, dass der Frühschoppen um eine Stunde verlängert wurde. (SZ/fh)

