Jazz ohne Bibel Heute beginnen die 22. Görlitzer Jazztage. Mit dabei sind zwei Bands aus Litauen. Dorthin gibt es noch mehr Verbindungen.

Die Dainius Pu-lauskas Group aus Litauen kommt zu den Jazztagen nach Görlitz und spielt Sonnabend im Maschinenhaus der Landskron-Brauerei. © PR

Eigentlich ist es nur ein Zufall, aber in jedem Falle ein amüsanter. Während in Görlitz an diesem Mittwoch die Jazztage beginnen, am Sonnabend zwei Bands aus Litauen an der Neiße gastieren und deshalb sogar Litauens Kulturattaché die Jazztage besucht, gibt es auch einen Austausch in die andere Richtung: Ein Stück von Görlitz weilt derzeit in Litauen. Dafür mitverantwortlich ist Matthias Wenzel, Mitorganisator der Jazztage und Leiter der Oberlausitzischen Bibliothek der Wissenschaften (OLB).

„Wir haben eine Bibel von Franciscus Skoryna im Bestand“, sagt er. Der Mann lebte vor 500 Jahren und hat die Bibel in die ruthenische Sprache übersetzt, die damals in Weißrussland und Litauen gesprochen wurde. „Es war das erste Buch in dieser Sprache“, sagt Wenzel. Mehrere Exemplare wurden gedruckt, eines davon gehört heute der OLB. Und weil Litauen derzeit das Jubiläum „500 Jahre Buchdruck“ feiert, präsentiert Görlitz seit 13. April dort die Bibel, die große Bedeutung für die Kulturgeschichte des Landes hat. „In zwei Wochen hole ich sie zurück“, sagt Wenzel. Der Kulturattachée wird er die verwaiste Stelle im Regal zeigen – und natürlich die Jazztage.

Die haben neben Litauen noch einen anderen Schwerpunkt: Afrika. Mit dabei sind mehrere Künstler aus Guinea und Mosambik. Doch Organisator Friedemann Dreßler freut sich auch auf die europäischen Bands. Led Bib beispielsweise kommen exklusiv für ihren Görlitzer Auftritt aus London eingeflogen und fliegen nachher auch wieder dahin zurück. „Eine sehr innovative Gruppe mit einem experimentellen Ansatz zum Jazz“, schwärmt er. Zudem tritt am Sonntag mit „Ferdi & Leo“ alias Ferdinand Büchner und Leo Zwiebel aus Friedersdorf erstmals eine regionale Nachwuchsband auf. „Die beiden verblüffen durch eine beneidenswerte Lockerheit, sie sind total unbekümmert“, sagt Dreßler.

Neuerungen gibt es auch bei den Konzertorten. Los geht es am Mittwochabend, 20 Uhr, im Gut am See in Tauchritz. Die Hauptkonzerte finden nicht in der Lands-kron-Kulturbrauerei statt, sondern im benachbarten Maschinenhaus der Brauerei. „Wir müssen den Wirtschaftsjunioren ausweichen, die am Sonnabend in der Halle sind“, sagt Dreßler. Das Maschinenhaus ist kleiner, bietet 240 Sitz- und 35 Stehplätze. „Das reicht aber aus“, sagt er. Der Raum sei noch charaktervoller. Die Akustik hingegen ist nicht einfach, aber dafür arbeiten die Jazztage mit Profis zusammen: „Ein Open Air wäre bei den Wetterprognosen auch in diesem Jahr keine Alternative.“

