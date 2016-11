Jazz-Messe aus Radeberg Thomas Rentsch – Musiklehrer am Humboldt-Gymnasium – komponierte das Werk. Nicht die einzige Überraschung.

Musiklehrer Thomas Rentsch vom Radeberger Humboldt-Gymnasium bei den gestrigen Proben zur Uraufführung der Jazz-Messe, die er komponiert und mit seinen Schülern einstudiert hat. Zu erleben ist sie am 9. Dezember. © Bernd Goldammer

Das ist ein echter Paukenschlag. Ein Wort, das dabei durchaus zum Thema passt. Denn es geht um Musik. Um Musik aus Radeberg: eine Jazz-Messe, komponiert in Radeberg und für Radeberg!

Am 9. Dezember wird das Werk in der Aula des Radeberger Humboldt-Gymnasiums aufgeführt. Im Rahmen – und als Höhepunkt sozusagen – der Veranstaltung „Advent im Humboldt-Gymnasium“. Geschrieben hat diese Jazz-Messe Musiklehrer Thomas Rentsch. Und er hat sie auch gleich noch für eine ungewöhnliche musikalische Kombination arrangiert; denn erstmals werden Chor und Big-Band des Humboldt-Gymnasiums gemeinsam zu erleben sein. Und ein Erlebnis wird das Ganze werden – das wurde während der Probe am gestrigen Dienstagmittag deutlich. Die Begeisterung, mit der die Jugendlichen bei der Sache waren, war dabei fast mit Händen zu greifen.

„Die Idee zu dieser Jazz-Messe kam mir während einer Klassenfahrt nach Berlin“, erzählt Musiklehrer Thomas Rentsch. Denn es war ein Ausflug mit einer besonders musikalischen achten Klasse, erinnert er sich. „Und in vielen Gesprächen kam dabei immer wieder die Frage nach einem gemeinsamen Projekt von Chor und Big-Band“, beschreibt Thomas Rentsch den Beginn dieses ungewöhnlichen Projektes. Ein Gedanke, der dabei auch den Musiklehrer faszinierte. Und schon während dieser Berlin-Fahrt spielte Thomas Rentsch deshalb in Gedanken erste Variationen und verschiedene Möglichkeiten durch.

Die Idee keimte und reifte. Noch vor Beginn der Sommerferien saß Thomas Rentsch am Klavier und setzte einzelne Ideen zusammen. Während der Ferienzeit hat er dann immer weiter komponiert, arrangiert, zusammengestellt – und auch immer wieder verworfen. „Das ist ein Schaffensprozess, für den neben großer Kreativität auch sehr viel Geduld nötig ist“, weiß er. Und es dauerte einige Zeit, ehe er mit seinem Werk wirklich zufrieden war. So zufrieden, dass er das Ganze nun auch präsentierte. „Nach den Ferien habe ich meine musikalischen Ideen mit meiner Kollegin Karsta Piwonka durchgesprochen – sie war begeistert, regte aber auch noch einige Veränderungen an“, erinnert sich Thomas Rentsch an diese erste Vorstellung. Und so bekam das Werk dann in den ersten drei Schulwochen nach den Sommerferien seinen letzten Schliff. Dann begann aber erst so richtig die Arbeit, sagt der Musiklehrer lachend. Die Jazz-Messe wurde den Schülern vorgestellt, im Unterricht bekamen sie einige Stücke zu hören.

Und es war allen klar, dass es eine enorme Herausforderung werden würde. Aber die Begeisterung war von Anfang an spürbar, freut sich Thomas Rentsch. Und er sieht als Lehrer durchaus auch einen spannenden pädagogischen Effekt: Denn hier erleben die Schüler quasi live, wie Musik entsteht und wie sie selbst mit stimmlichen und instrumentalen Möglichkeiten dazu beitragen können.

Die Premiere sollten sich Musikbegeisterte jedenfalls nicht entgehen lassen. Am 9. Dezember, um 19 Uhr, in der Aula des Radeberger Humboldt-Gymnasiums.

„Advent im Humboldt-Gymnasium“, am 9. Dezember von 16 bis 20 Uhr. Es warten neben weihnachtlichen Überraschungen, auch Begegnungen mit europäischen Traditionen, heißt es in der Einladung. 17 Uhr ist ein Theaterprojekt zu erleben – und um 19 Uhr steigt dann die Uraufführung der Jazz-Messe von Thomas Rentsch.

