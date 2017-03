Jazz im Gimmlitztal Die Weicheltmühle begrüßt Gäste mit einer neuen Programmreihe. Es geht um Musik und Essen.

In der Reichenauer Weicheltmühle im Gimmlitztal startet an diesem Sonnabend die neue Programmreihe „Musique et Menu“. Zum Auftakt gibt es Jazz. © Frank Baldauf

Die Gastwirtschaft in der Weicheltmühle im Gimmlitztal ist derzeit geschlossen. Die Eigentümer, Stefanie und Mathias Werner, machen den März über Urlaub. Ab Karfreitag öffnen sie aber wieder ihre Pforten für hungrige und durstige Gäste. Eine Ausnahme gibt es allerdings – diesen Sonnabend. Dann startet in der Weicheltmühle eine ganz neue Programmreihe. „Musique et Menu“ heißt das Ganze. Ein Abend mit feiner Musik und feiner Speise wird da versprochen. „Es wird ein orientalisches Zweigänge-Menü geben, die Gäste sitzen dann an einer Tafel“, sagt Stefanie Werner.

Musikalische umrahmt wird der Auftakt mit sanftem Jazz von Uta Fehlberg. Die Jazzpianistin und Dozentin für Klavier und Popularmusik an der Hochschule für Kirchenmusik Dresden präsentiert Lieder von ihrer CD „Kleine Libelle“. Ab 18.30 Uhr gibt es Essen. Das Konzert beginnt 90 Minuten später. Karten für Konzert, Essen und Getränke kosten je 26 Euro. Es gibt sie nur im Vorverkauf, die Platzanzahl ist begrenzt.

Die neue Programmreihe wird mit je einer Veranstaltung pro Monat fortgesetzt. Familie Werner – er kommt aus Dresden, sie aus Rostock – hatte die Weicheltmühle vor rund einem Jahr übernommen. Sie betreiben dort ganzjährig eine Pension. Und ab Ostern öffnen sie wieder freitags und an den Wochenenden ihre Gastwirtschaft. Von der Aktion erhoffen sie sich mehr Besucher. Die Idee dazu kam über den Kontakt zu verschiedenen Künstlern. „Sie werden in kleinem, aber feinen Rahmen in unserer Mühle spielen“, sagt Stefanie Werner.

Karten für den 18. März gibt es unter:Telefon 037326 1235

