Jazz-Erlebnis zum Reformationsjubiläum Die lateinische Messe als Jazz-Konzert vertont – in Sebnitz wurde aus dem Experiment eine mitreißende Aufführung.

Der Chor unter Leitung von Leitung von Kantor Albrecht Päßler sang nicht nur, sondern durfte mit Schnipsen und Reden auch improvisieren. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Einen vierstimmigen Chor, ein instrumentales Jazztrio mit Klavier, Bass, Schlagzeug und einer zusätzlichen Gitarre, eine Solistin und einen zielstrebigen Kantor – das Konzert am Sonnabend in der Peter-Paulskirche in Sebnitz hatte alles zu bieten. Und obwohl die von Kirchenmusikdirektor Johannes Matthias Michel komponierte Jazz-Messe zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren aufgeführt wurde, lockte sie Zuhörer aller Altersklassen in die Kirchenschiffe und Emporen der St.-Peter-Paulskirche in Sebnitz.

Über eine Zeitdauer von circa 75 Minuten lauschten sie interessiert dem Dialog von Jazzromantik, Kadenzen der Popularmusik und spätromantischen Wendungen klassischer Musik. Für Abwechslung sorgten nicht nur die Chorsänger, die mit Schnipsen und absichtlichem, wirrem Gerede während des Stücks überraschten, sondern auch die Solistin Katharina Vetter, die für die Jazz-Messe aus Berlin angereist war und mit ihrer Stimme beeindruckte.

Die Instrumente schafften es, die feststehenden Stücke eines Gottesdienstes wie „Kyrie“ oder „Gloria“ schwungvoll und teilweise improvisatorisch zu begleiten und eine ausgelassene Stimmung zu erzeugen. Mit Stücken, die sich voneinander merkbar unterschieden, konnten die Musiker Spannung aufbauen und im nächsten Moment wieder fallenlassen, an manchen Stellen das Publikum zum Mitwippen bewegen oder mit überraschtem Blick zurücklassen.

Der erste Satz, das „Kyrie“ wurde als Zugabe noch einmal gespielt und gab den Zuhörern die Möglichkeit, sich mit einem langen Applaus bei den Musikern für das mitreißende Konzert zu bedanken. Die Kollekte, die am Ausgang abgegeben werden konnte, war für die Unterstützung der Kirchenmusik in der Gemeinde bestimmt.

