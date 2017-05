Jauernick feiert drei Tage seinen 1050. Geburtstag Tanz, Musik, Kanonendonner, Fahrgeschäfte - für jeden ist in dem kleinen Ort bei Görlitz ein Angebot dabei.

Kirmes und Folklore waren in Jauernick zu erleben. © nikolaischmidt.de

Jauernick. Festwochenende in Jauernick. Drei Tage wird gefeiert - den Höhepunkt erlebten die Gäste am Samstag. Es wurde gesungen, getanzt und gezaubert.

Mit dabei waren der Tanzkreis Rübezahl aus Deutsch-Paulsdorf, der Historische Verein des 3. Infanteriepulks der irischen Fremdenlegion aus Goldberg (Niederschlesien), der Musikverein aus dem Partnerort Emersacker und der Spielmannshaufen Fidelius. Angekündigt für den späten Nachmittag hatten sich die Herren des Himmelfahrtsvereins, die mit ihren Lieder zum Mitsingen einladen. Samstagabend ist ein Feuerwerk geplant.

Pfarrer Johannes Oelerus ist es zu verdanken, dass in diesem Jahr gefeiert wird. Dieser notierte nämlich das Jahr 967 als Datum für die Gründung einer Kirche auf dem heutigen Kreuzberg. Damit gehört Jauernick zu den ältesten Orten in der Oberlausitz. Schautafeln an einigen Grundstücken erinnern an die Geschichte der jeweiligen Gebäude. Sie bleiben auch nach der Jubiläumsfeier hängen.

Unser Fotograf war am Samstag für einige Zeit in Jauernick unterwegs. (szo)

