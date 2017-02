Jasmin Eckart überragend Der Radeberger SV schlägt das Tabellenschlusslicht SC DHfK Leipzig mit 30:19 (14:11). Die 16-Jährige wirft dabei neun Tore.

Jasmin Eckart vom Radeberger SV beim Sprungwurf. Sie feiert im April ihren 17. Geburtstag und gehört schon zu den Stützen des Frauenteams. © Christian Kluge

Handball Sachsenliga Frauen. Nach wochenlanger Heimspielabstinenz durften die Radeberger Damen am Sonnabend endlich wieder einen Gegner in der heimischen BSZ-Halle empfangen. Zu Gast war das Team vom SC DHfK Leipzig, das in 14 Spielen lediglich zwei Unentschieden (Rückmarsdorf, Glauchau) erringen konnte und somit die rote Laterne beherbergt. Dass die Hausherrinnen als Tabellenzweiter – punktgleich mit Spitzenreiter HSG Riesa/Oschatz – als Favoriten ins Spiel gehen würden, stand fest.

Jedoch warnte RSV-Trainer Sebastian Hartmann eindringlich davor, die Gegnerinnen zu unterschätzen und die Partie vorzeitig als gewonnen abzuhaken. Denn die Leipzigerinnen würden die zwei Punkte nicht kampflos in der Bierstadt zurücklassen wollen. Dass sie Handball spielen können, bewiesen die SC-Sportlerinnen im Hinspiel in der Messestadt, das sie zwar letztlich mit 33:39 verloren, jedoch den Radebergerinnen die bisher meisten Gegentore in dieser Saison beibrachten.

Das Motto für die bevorstehende Partie lautete für die Radebergerinnen: Laufbereitschaft. Denn sowohl in der Abwehr als auch im Angriff musste sich bewegt werden, um gegen die junge Leipziger Mannschaft keine Blamage zu kassieren. Außerdem kündigte Trainer Hartmann an, das Spiel nutzen zu wollen, um Dinge auszuprobieren, sodass keinesfalls die Köpfe hängen gelassen werden sollten, wenn etwas nicht hundertprozentig funktionierte.

So startete die Partie auch etwas holprig. Der zweite Radeberger Treffer fiel erst in der achten Minute und bis zum 5:4 (13.) blieben die SC-Damen den Hausherrinnen dicht auf den Fersen. Nach einer Umstellung in der RSV-Abwehr agierte diese dann etwas sicherer.

RSV gelingt Vier-Tore-Vorsprung

In der Folgezeit konnten sich die Röderstädterinnen einen Vier-Tore-Vorsprung aufbauen und bis zum 11:7 in der 23. Minute halten. Dann mischten sich erneut einige Fehler ins Radeberger Spiel, die von den Gästen umgehend genutzt wurden. Mit einer 14:11-Führung für den RSV ging es in die Kabinen. Beim Pausentee munterte Trainer Sebastian Hartmann seine Akteurinnen erneut auf, mit mehr Spaß an die Sache heranzugehen. Denn, dass es schwer ist, sich gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner zu motivieren, das ist bekannt. Auch die Radebergerinnen machten während des ersten Durchganges irgendwie einen unmotivierten Eindruck. So gab es in den ersten 30 Minuten einige überhastete Pässe und Abschlüsse, die nicht das gewünschte Ziel erreichten. „Hier muss dringend ruhiger und mit mehr Konzentration gearbeitet werden, ohne dabei den Druck herauszunehmen“, ermahnte der RSV-Coach seine Mannschaft.

Offensichtlich hatte die Ansprache gefruchtet, denn bis zur 36. Minute verschafften sich die Gastgeberinnen einen Sechs-Tore-Vorsprung (19:13), den sie bis zur Mitte der zweiten Spielhälfte auf zehn Tore aufstockten (26:16/46.). Nun sollte hinsichtlich eines doppelten Punktgewinns für die Damen aus der Bierstadt nichts mehr schief gehen, was sich aber unterbewusst wieder auf das Spielverhalten auswirkte. Von der 50. bis zur 56. Minute fielen insgesamt nur zwei Tore – und zwar beide für den SC DHfK, der bis zum Schluss um jeden Treffer kämpfte. Trotz kleinerer Fehler und Unkonzentriertheiten stand letztlich ein nie gefährdeter 30:19-Sieg für die ein fast schon ungewohntes Bild abgebenden Damen mit den blauen Trikots zu Buche.

Ein hartes Stück Arbeit

Der Radeberger Trainer äußerte sich danach dann positiv: „Ein Sieg mit elf Toren Vorsprung gegen den Tabellenletzten klingt nach einem normalen Pflichtsieg, aber es war ein hartes Stück Arbeit. Leipzig hat nicht gespielt wie ein Schlusslicht und ordentlich gekämpft, daher bin ich mit der Leistung sehr zufrieden. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass ich heute viel gewechselt und in der Abwehr verschiedene Systeme probiert habe.“

Am kommenden Sonntag geht es für Radeberg weiter, denn es folgt ein Pokalwochenende. Das Hartmann-Team trifft dann auswärts auf den Verbandsliga-Spitzenreiter der West-Staffel, den SC Markranstädt II. „Ein interessanter Gegner, der uns sicher alles abverlangen wird“, meint der RSV-Coach über den Kontrahenten. (sma)

RSV spielte mit: C. Richter, S. Schulz; F. Sauer (2), I. Wolf, F. Käppler (3), K. Kruse (1), C. Nauendorf (2), D. Zerbst (6), L. Lösche (1), C. Müller, S. May (2/2), F. Brüning, V. Maluschke (4/1) und J. Eckart (9).

