Japanischer Vielflieger Seit 1988 springt Noriaki Kasai erfolgreich im Weltcup. Doch der 44-Jährige träumt noch von Olympia in seiner Heimat.

Noriaki Kasai will trotz seiner 44 Jahre dem Karriereende noch ein wenig davonfliegen. Anfang Dezember sprang der Japaner in Klingenthal auf Platz 26. © dpa

Sommer gehen, Winter kommen – Noriaki Kasai bleibt. Auch in der Skisprung-Saison 2016/17 ist der unverwüstliche Japaner wieder dabei. 44 Jahre alt ist der ewige, zeitlose „Nori“ im Juni geworden, die silberne Schanzenhochzeit hat er längst hinter sich. Und immer noch ist kein Ende in Sicht. „Ich habe wieder mein Wettkampfgewicht, ich bin bereit zu fliegen“, hatte Kasai kurz vor dem Saisonstart Ende November in seinem Internet-Blog geschrieben. Eisern auf 58,9 kg habe er sich heruntergearbeitet, die letzte Vorbereitungsphase im finnischen Rovaniemi sei prima verlaufen. Ende der Durchsage.

Die graue Eminenz hält es wie seit jeher: Kasai spricht selten, lieber lässt er Taten sprechen. Und das seit bald drei Jahrzehnten. Als 16-Jähriger hatte Kasai Ende 1988 in Sapporo im Weltcup debütiert, als 19-Jähriger war er Anfang 1992 in Lahti erstmals auf das Podest gesprungen. Seitdem kamen und gingen Skispringer-Generationen, Kasai blieb und gehörte fast ununterbrochen zur Weltspitze. In dieser Saison aber hat er seine Form noch nicht gefunden, die beste Platzierung datiert vom Weltcup-Auftakt in Kuusamo. Dort landete Kasai auf Rang 18.

Was ihn aber noch viel mehr wurmen dürfte: Er ist nicht mehr die unangefochtene japanische Nummer 1. Bislang landen die deutlich jüngeren, aber ebenfalls sehr erfahrenen Daiki Ito und Taku Takeuchi – 30 und 29 Jahre alt – regelmäßig vor ihm. Und im Gesamt-Weltcup rangiert der Vorjahres-Achte vor der Vierschanzentournee nur auf Position 27.

„Ich habe es schon als Kind gehasst zu verlieren, egal wo, egal wann“, sagt Kasai. „Das ist wahrscheinlich das Erfolgsgeheimns meiner Karriere.“ Und die scheint kein Ende zu nehmen: Mitte November wurde der Skiflug-Weltmeister von – jawohl – 1992 als Gaststarter Zweiter der finnischen Meisterschaften, Platz drei zuvor bei den japanischen Titelkämpfen war fast schon ein Ausrutscher.

Mittlerweile gibt es kaum einen Alters- oder Ausdauer-Rekord, den Kasai nicht hält. Den 500. Weltcup-Start im Einzel hakte er im März ab, das Guinness-Buch ehrte ihn im Vorwinter für die meisten Weltcup-Starts und die meisten Teilnahmen an Nordischen Ski-Weltmeisterschaften. Niemand startete öfter bei Olympischen Winterspielen als Kasai, kein älterer Skispringer holte eine Olympia-Medaille.

Im Weltcup ist er ältester Sieger, ältester Podestspringer und ältester Starter der Geschichte. Sämtliche Serien, so hat es Kasai geplant, sollen ihre Fortsetzung finden. „Kasai verblüfft uns Jahr für Jahr aufs Neue“, sagt Österreichs Sportdirektor Ernst Vettori, Anfang der 90er Konkurrent Kasais und seit mehr als zwei Jahrzehnten im Ruhestand. Kasai hat sie sportlich alle überlebt, die Umstellung vom Parallel- zum V-Stil mitgemacht, eine fast elfjährige Durststrecke ohne Weltcupsieg zwischen Anfang 2003 und Ende 2014 weggesteckt. Weiter, immer weiter.

„Als ich 40 wurde, hatte ich beschlossen, mit 50 aufzuhören“, sagt er. Nun aber bemüht sich seine japanische Heimat mit Sapporo sehr wahrscheinlich um Olympia 2026: „Dann werde ich zwar fast 54 Jahre alt sein, aber es ist eine zu große Chance, um aufzugeben.“

Nur eines sorgt beim dauerlächelnden Kasai für Wehmut. Im vergangenen Winter wurde der einstmals notorische Junggeselle zum ersten Mal Vater. Die Trennung von Töchterchen Rino während der langen Weltcup-Wochen wird hart. Die Kleine muss wohl erst volljährig werden, um den Papa nach dessen Karriereende endlich für sich zu haben. (sid/mit SZ)

