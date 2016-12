Japaner kaufen weniger Uhren Wempes Uhrenchef Bernhard Stoll über die Entwicklung in der Branche in diesem Jahr.

Uhren-Chef Bernhard Stoll. © Wempe

Die in Hamburg und Glashütte tätige Firma Wempe baut nicht nur eigene Uhren. Das Familienunternehmen verkauft auch die Zeitmesser anderer Firmen in über 32 Geschäften. Deshalb hat die Firma einen guten Überblick. Für die SZ ein Anlass, bei Bernhard Stoll (57) nachzufragen. Er leitet das Uhrengeschäft.

Herr Stoll, wie schätzen Sie die Lage in der Uhrenbranche ein?

Es ist kein Geheimnis, dass 2016 ein schwieriges Jahr war, vor allem im Vergleich zu 2015, das außergewöhnlich gut verlief. Die Entwicklung schwankt von Region zu Region und auch teilweise zwischen den Ländern. Mit Großbritannien als positive Ausnahme verzeichnen die größeren Märkte wie Hongkong, Japan oder die USA Umsatzrückgänge. In China und einigen Staaten im Mittleren Osten gibt es eine leichte Umsatzsteigerung. Wir glauben, dass 2016 die Basis für 2017 bildet und es nicht zu weiteren Umsatzrückgängen kommen wird. Vielmehr rechnen wir insgesamt wieder mit einem leichten Aufschwung.

Welchen Einfluss hat der Terrorismus auf die Luxusuhrenbranche?

Die zunehmenden Terroranschläge haben einen sehr negativen Einfluss auf die Branche. Besonders dort, wo der Tourismus – und hier speziell der chinesische – eine größere Umsatzrolle spielt, und wo es in der Vergangenheit Anschläge gab, kam es zu starken Umsatzrückgängen. In Paris sind wir mit einem Umsatzrückgang von über 30 Prozent konfrontiert, aber auch Deutschland, New York, Wien und Madrid sind betroffen, wenn auch in geringerem Maße. Da aber der Fokus bei Wempe schon immer auf dem Geschäft mit lokalen Kunden lag, sehen wir leicht optimistisch in das kommende Jahr.

Wie schätzen Sie die Lage Ihres Unternehmens ein?

Da wir mit rückläufigen Umsätzen geplant haben, konnten wir uns darauf einstellen.

Das Gespräch führte Maik Brückner.

