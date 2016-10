Japaner hilft in Dohna Die Schiekel-Präzisionssysteme werden immer internationaler. Spanischen Mitarbeitern folgt nun ein Kawasaki-Roboter.

Bei Schiekel-Präzisionssysteme in Dohna wird kräftig investiert. Die Mitarbeiter kommen längst nicht mehr nur aus der näheren Umgebung. © Foto: SPS GmbH

Ein Jahr vor dem 25-jährigen Bestehen geht das Familienunternehmen Schiekel-Präzisionssysteme Dohna (SPS) in die Vollen. Jetzt wurde eine neue Halle eingeweiht und in Maschinen und Ausrüstungen investiert. Damit erfüllt Geschäftsführer Peter Schiekel ein Versprechen. Im Frühjahr war sein Bruder Gerd, mit dem er das Unternehmen gemeinsam aufbaute und leitete, plötzlich verstorben. Er versprach ihm, die Firma in seinem Interesse weiterzuführen.

Nun wurde die neue Fertigungshalle in Betrieb genommen. Der Bau dockt an einen bestehenden Gebäudekomplex an und bietet auf 400 Quadratmetern Platz für sieben CNC-Einheiten. Drei von ihnen wurden neu angeschafft. Bereits zuvor war ein Lager mit 600 Quadratmetern übergeben worden. Für den Betrieb, der auf das Fertigen hochwertiger Teile aus Edelstahl, Titan und anderen schwer zerspanbaren Legierungen auf Nickelbasis spezialisiert ist, ist das die größte Investition in diesem Jahr. Knapp 900 000 Euro wurden ausgegeben, zwei Drittel davon für neue Maschinen und Ausrüstungen. Dazu gehört auch ein Roboter, gebaut von Kawasaki in Japan.

„Damit kommt erstmals in der 24-jährigen Firmengeschichte von SPS ein Roboter zum Einsatz, der mit einer modernen CNC-Maschine ab sofort ein Team bildet“, sagt Schiekel. Und das funktioniert so: Der Roboter bestückt die Maschine und prüft bei der Entnahme mit seiner Sensorik die Genauigkeit der Fertigteile. Noch ist der neue japanische Kollege sozusagen in der Probezeit, „aber wir sind sicher, dass er uns einen Zuwachs an Effektivität bringt, auch wenn er vom Programmierer eine noch höhere Qualifikation erfordert“, sagt Schiekel.

Nach den spanischen und auch osteuropäischen Mitarbeitern ist der Japaner der bisher am weitesten gereiste der insgesamt 120 Beschäftigten. (SZ/sab)

zur Startseite