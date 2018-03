Japaner erobern Hinterhermsdorf Hinterhermsdorf gilt als eines der schönsten Dörfer Sachsens. Das interessiert auch Gäste aus Fernost.

Eine Kahnfahrt auf der Oberen Schleuse werden sich die Japaner sicherlich nicht entgehen lassen. © Steffen Unger

Sebnitz. Im Jahr 2012 wurde Hinterhermsdorf als eines der schönsten Dörfer Sachsens zertifiziert. Mittlerweile gibt es elf sächsische Dörfer, die den Titel tragen. Diese Dörfer haben sich zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen. Durch diese Vernetzung besuchen zwei Vertreter der schönsten Dörfer Japans jetzt Sachsen. Sie kommen unter anderem nach Obercunnersdorf, Hinterhermsdorf, Schmilka, Neustadt und Dreiskau-Muckern. Der Besuch in Hinterhermsdorf findet am 8. März statt. Gemeinsam mit dem Sebnitzer Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) werden die Japaner einen Ortsrundgang unternehmen. Im Mittelpunkt stehen die Zeitzeugen ländlicher Baukultur. In Hinterhermsdorf finden sich historische Gebäude, die typische regionale Baustile und traditionelle Nutzungen verkörpern. An den Dorfstrukturen lassen sich die Siedlungsgeschichte und die Entwicklung über die Jahrhunderte ablesen. Das Ziel der „Interessengemeinschaft Sachsens schönste Dörfer“ ist es, das Kulturerbe zu bewahren, weiterzuentwickeln und für Besucher erlebbar zu machen. (SZ)

