Januar-Rekord: Fast 4 000 freie Stellen in der Oberlausitz Die Zahl der Arbeitslosen ist im vergangenen Monat gestiegen – wie in jedem Januar. Etwas ist aber anders als sonst.

Mit einem Blick aus dem Fenster eröffnete der Bautzener Arbeitsagenturchef Thomas Berndt am Dienstag den Rückblick auf den Monat Januar. „Es ist Winter – und das spüren wir auf dem Arbeitsmarkt.“ Wie immer ist die Zahl der Arbeitslosen im ersten Monat des Jahres gestiegen. Aktuell sind bei der Arbeitsagentur Bautzen 25 258 Frauen und Männer ohne Job registriert. Das sind zwar 2 512 mehr als Ende Dezember 2016, im Vergleich zum Januar vor zwölf Monaten aber 3 475 weniger.

Obwohl sich Frau Holle in diesem Winter mehr Mühe gibt als zuletzt, fiel der saisonbedingte Anstieg der Arbeitslosenzahl etwas geringer aus als zum Jahreswechsel 2015/16. Damals waren im Januar 2 533 Arbeitslose mehr gemeldet als im Dezember. Agenturchef Berndt wertet diesen leicht abgeschwächten Anstieg als Indiz für die robuste Verfassung des Oberlausitzer Arbeitsmarktes.

Die meisten Jobs in Zeitarbeit

Dafür spricht aus seiner Sicht auch die hohe Zahl von Stellenmeldungen. Der Arbeitgeber-Service der Bautzener Agentur meldete im Januar insgesamt 958 neue, sozialversicherungspflichtige Stellen. Im Vergleich zum Dezember 2016 waren das drei Stellen mehr, im Vergleich zu Januar 2016 gar 174 Jobs mehr. Die meisten neu gemeldeten Stellen – genau 350 – gibt es bei Zeitarbeitsfirmen, Reisebüros, Wachdiensten, in Call-Centern und bei Hausmeisterbetrieben.

Unterm Strich können die Arbeitsvermittler in der Oberlausitz derzeit auf 3 873 sozialversicherungspflichtige Stellen zugreifen – so viele waren es Ende Januar noch nie. Die meisten freien Jobs – genau 1 302 – gibt es in Zeitarbeitsfirmen. Das verarbeitende Gewerbe sucht 712 neue Mitarbeiter, das Gesundheits- und Sozialwesen 346. Das Gastgewerbe meldete 210 offene Stellen, der Bereich Verkehr und Logistik 141 freie Jobs. Trotz Winterpause signalisiert die Baubranche Bedarf an 179 Mitarbeitern. Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei bieten 40 freie Stellen. Die Finanz- und Versicherungsbranche kann mit 24 unbesetzten Jobs aufwarten.

Die Bischofswerdaer Geschäftsstelle der Agentur berichtete im Januar von 1 228 Arbeitslosen. Das waren im Vergleich zum Vormonat 160 mehr, im Vergleich zu Januar 2016 aber 207 weniger. Die Bautzener Geschäftsstelle meldete 4 332 Arbeitslosen – 416 mehr als im Vormonat, im Vergleich zu Januar 2016 aber 618 weniger.

Die Tücken der Statistik

Neben der Rückschau auf den Januar nutzte Thomas Berndt die Gelegenheit, erneut ein weit verbreitetes Missverständnis aufzuklären: Dass nämlich die Agentur Arbeitslose aus ihrer Statistik streiche, wenn diese etwa gerade eine Weiterbildung oder ein Praktikum absolvieren. Doch sie tauchen durchaus in der Statistik auf – genauer gesagt in der Zahl der Unterbeschäftigten. Dies ist die Summe aus gemeldeten Arbeitslosen und allen anderen, die wegen Weiterbildung oder ähnlichen Maßnahmen, aber auch wegen Krankheit zeitweise nicht für den Arbeitsmarkt zu Verfügung stehen. Alles zusammengenommen, lag die Unterbeschäftigung im Agenturbezirk Bautzen im Januar bei 31 287 Personen. Davon machen die Arbeitslosen mit mehr als 80 Prozent die größte Gruppe aus.

