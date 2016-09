Janßen muss wieder weichen Der Interimstrainer formt beim VfB Stuttgart eine Einheit. Er ist trotzdem keine Dauerlösung.

Als Motivator bekannt: Ex-Dynamo-Coach Olaf Janßen pusht Stuttgart zum Sieg. © Sport Moments/Schmitt

Auch nach dem Befreiungsschlag im Südwest-Derby blieb Sportvorstand Jan Schindelmeiser bei seiner Linie. Olaf Janßen ist beim VfB Stuttgart eine Lösung auf Zeit. „Die Entscheidung ist gefallen, dass ohne Wenn und Aber ein neuer Trainer dazukommt“, sagte Schindelmeiser. Das 1:0 beim 1. FC Kaiserslautern beendete zwei Tage nach dem Rücktritt von Jos Luhukay aber immerhin vorerst die Turbulenzen beim Bundesliga-Absteiger.

Schindelmeiser fahndet weiter nach einer Dauerlösung für den VfB, der nach seinem x-ten Neustart mal wieder auf ruhigere Zeiten hofft. Aber erst einmal behält der 49-jährige Janßen die Verantwortung, zumindest bis zum Duell mit Tabellenführer Braunschweig am Dienstag. Es habe davor „wenig Sinn“, sagte Schindelmeiser, „einen neuen Trainer zu präsentieren.“

Die Mannschaft will sich öffentlich nicht wirklich mit der Trainerproblematik beschäftigen. „Die Themen rundherum interessieren uns nicht“, behauptete Stürmer Simon Terodde und verwies auf das Ziel Wiederaufstieg: „Wir haben einen Auftrag, den müssen wir erfüllen.“ Außenverteidiger Florian Klein attestierte Janßen, er habe „einen hervorragenden Job gemacht“. Der Interimstrainer hatte in Kaiserslautern einige Umstellungen vorgenommen. Aber vor allem formte Janßen in kürzester Zeit eine Mannschaft. „Es war eine Einheit auf dem Platz“, sagte Terodde. Dafür gab es viele Einzelgespräche.

In Dresden hatte Janßen kein Glück. Als er Anfang September 2013 Nachfolger von Peter Pacult wurde, stand Dynamo mit drei Punkten aus sechs Spielen am Tabellenende der zweiten Liga. Aus den elf Partien bis zur Winterpause holten die Schwarz-Gelben dann zwar 17 Zähler und kletterten auf Platz 13. Doch zu viele Unentschieden – insgesamt 17 – kosteten am Ende den Klassenerhalt. Janßens damaliger Assistent Peter Nemeth wurde zwischenzeitlich als Chefcoach zurückgeholt und ist nun Co-Trainer bei Uwe Neuhaus. (sid, mit SZ/-ler)

zur Startseite