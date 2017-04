Landesklasse vorm Auflaufen Jammern hilft nicht Trotz Ausfällen wollen die Döbelner beim Tabellenvierten Mentalität zeigen.

© Symbolfoto/Steffen Unger

Eigentlich ist es wie immer. Uwe Zimmermann und René Hüttmann, das Trainergespann des Döbelner SC, müssen in einem Punktspiel auf wichtige Akteure ihres Kaders verzichten. Diesmal sind das in der Partie beim Tabellenvierten Liebertwolkwitz der gesperrte Torjäger Toni Bunzel, der ebenfalls gesperrte Rechtsverteidiger Max Glaffig und der arbeitsmäßig verhinderte Linksverteidiger David Banachowicz. Keine guten Vorrausetzungen für einen Außenseiter, der gegen den Abstieg kämpft bei einem Spitzenteam der Liga.

„Aber es nützt nichts, wir bekommen dennoch eine Truppe auf das Feld“, macht Trainer Uwe Zimmermann den Fans Mut und sagte weiter: „In unserer Situation hilft es eh nicht, zu jammern. Wir müssen kämpfen, Mentalität zeigen und möglichst jedes Wochenende punkten.“ Und vielleicht gäbe es ja wieder einen Elfmeter, der diesmal auch verwandelt werden könne, meinte Zimmermann mit einem Zwinkern im Augenwinkel. „Natürlich kann man die Niederlage der vergangenen Woche aber nicht nur daran festmachen.“

Dass für den Spieltag nicht das beste Wetter angesagt ist, sieht er hingegen gar nicht als Nachteil. „Das ist gut für uns, zum Kämpfen“, sagte er, was ausdrückt, dass er von seiner Mannschaft trotz der Außenseiterolle vor allem die richtige Einstellung sehen will. Und manchmal wird eine solche ja gerade in Spielen mit Punkten belohnt, in denen man von der Papierform her keine Chance hat. Aber diese gelte es eben zu nutzen. Im direkten Abstiegskampf und um Selbstvertrauen für die nächsten schweren Spiele zu sammeln. (DA/dwe)

zur Startseite