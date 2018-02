James-Bond-Musik im Industriepark Schwarze Pumpe

Das Philharmonische Orchester des Staatstheaters Cottbus eröffnet die Reihe der Brandenburgischen Sommerkonzerte.Foto: Marlies Kross

Die Brandenburgischen Sommerkonzerte starten 2018 in ihre 28. Saison. Auch diesen Sommer können herausragende Künstler und hochtalentierte Nachwuchsmusiker in allen Winkeln der brandenburgischen Mark und in der Hauptstadtregion erlebt werden. Vom 10. Juni bis zum 9. September werden entlegene Klöster, prachtvolle Kirchen und idyllische Landgüter mit Musik gefüllt.

Dieses Jahr werden Konzerte an nicht ganz alltäglichen, außergewöhnlichen Konzertorten stattfinden. Im Sinne einer kulturellen Begleitung des Energie-Strukturwandels ist man in der Lausitz zu Gast. Unter dem Motto „Kultur trifft Industrie“ wird in Deutschlands viertgrößtem Industriepark Schwarze Pumpe in Spremberg das Deutsche Filmorchester Babelsberg in einer großen Industriehalle der Leag Filmmusik der James Bond-Reihe präsentieren. Ein weiterer besonderer Ort ist Wünsdorf, das ehemalige Hauptquartier der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland. An diesem geschichtsträchtigen Ort wird der russische Fokus – Partnerland der Konzertreihe ist Russland – mit dem Pianisten Boris Spasski verstärkt, der eine bunte Mischung russischer Klavierwerke präsentiert.

Weitere Höhepunkte sind das Eröffnungskonzert mit dem Philharmonischen Orchester des Staatstheaters Cottbus und dem hochgelobten Solisten Sergey Dogadin, das beeindruckende Violinspiel von Midori in Königs Wusterhausen, das im Zeichen von Johann Sebastian Bach stehende Konzert mit dem Windsbacher Knabenchor und den Deutschen Kammer-Virtuosen Berlin sowie das Abschlusskonzert mit der Kammerakademie Potsdam und dem gefeierten Klarinettisten Andreas Ottensamer.

Zwei Open Air-Konzerte schüren die Freude auf laue Sommernächte. Traditionell lockt in Stechau (Landkreis Elbe-Elster) vor barocker Schlosskulisse die Kombination aus Picknick, hochwertiger Klassik und anschließendem Höhenfeuerwerk jedes Jahr rund 2 000 Besucher an. Dieses Jahr wird zum ersten Mal die Carmina Burana von Carl Orff bei den Brandenburgischen Sommerkonzerten zu hören seinpräsentiert von der Symphony Prague, gemeinsam mit dem Prager Konzertchor.

Im Schlosspark des Hotels Schloss Lübbenaus wird der Stabsmusikkorps der Bundeswehr unter freiem Himmel konzertieren – mit einem vielfältigen Programm von Beethoven bis Beatles.

Der Kartenvorverkauf startet am 26. Februar. Tickets sind erhältlich unter

01806 999 000222 (20 Ct./Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 60 Ct./Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz), im Internet unter www.brandenburgische-sommerkonzerte.org zum Versand oder als Selbstausdruck sowie in der Geschäftsstelle an der Schillerstraße 94 in Berlin. Am Konzerttag selbst gibt’s Karten ausschließlich an der Tageskasse, die eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn am Konzertort öffnet. (red/aw)

www.brandenburgische-sommerkonzerte.org

zur Startseite