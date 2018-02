Jamaika ist in Hoyerswerda angekommen

Tänzerinnen von „Dance for Queen“ präsentierten ihr Können und begeisterten damit die Besucher. Foto: Silke Richter

Hoyerswerda. Jamaika und Hoyerswerda trennen nur ein paar Schritte. Dieses Gefühl lässt sich zumindest für jene Gäste ansatzweise erahnen, die den Weg ins jamaikanische Restaurant „All Jerk Empire“ an der Liselotte-Herrmann-Straße bislang gefunden haben. Eröffnet hat das „Jerk“ bereits am 1. Dezember vergangenen Jahres mit einem sogenannten „weichen Betrieb“ im neu gebauten Komplex mit dem Augen- MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum) erstrahlt in schöner, heller, klar strukturierter Architektur. Rein äußerlich lässt sich (nur) am Namensschild und am Wappen erkennen, dass sich in dem Haus direkt an der Straße gegenüber der VBH- Arena das neue jamaikanische Restaurant befindet. Am Samstag nun fand dessen offizielle Eröffnung für geladene Gäste statt. Kaum eingetreten, werden die Besucher von der Leichtigkeit des Seins empfangen. Linkerhand eine gemütliche Sitzecke im Kolonialstil, rechterhand nachempfundene Strandatmosphäre. Ganz hinten die kulturelle Ecke, in der am Samstagabend Reggaeklänge ertönen und junge Frauen jamaikanische Tänze präsentieren. Unter das deutsche Servicepersonal mischen sich Frauen, die typisch jamaikanische Kleidung tragen. Farbenprächtige Kleider und bunter Kopfschmuck bis hin zu den bekannten Jamaika-Mützen treffen auf blaue Jeans, schwarze Herrenanzüge und Holzclogs.

„Der Auftaktbetrieb wurde sehr rege von Besuchen genutzt. Wir sind von dem großen Interesse und der hohen Resonanz positiv überrascht“, meint Dr. Sven Vogt, ein Freund der Familie von Professor Gernot Richter vom Augen-MVZ. Der Geschäftsmann und seine aus Jamaika stammende Ehefrau Wendy Ann Brown machten es erst möglich, dass dieses besondere gastronomische Flair aus der Karibik überhaupt entstehen konnte. Die Gaststätte soll mit ihren über 130 Sitzplätzen das größte jamaikanische Restaurant in Deutschland sein. In der Anfangsphase haben bereits zahlreiche Kochevents, Familienfeiern und andere Festivitäten und Partys stattgefunden. Besonders beliebt sind die Speisen, die im Jerk-Ofen auf typisch jamaikanische Art gedünstet und gegrillt werden wie Fleisch, Fisch, aber auf Wunsch auch gern vegane und vegetarische Speisen. Der, laut Gernot Richter, einzigartige, extra angefertigte Ofen verleiht den Speisen einen unverwechselbaren rauchigen Geschmack. Bisher hätten laut Dr. Sven Vogt Gäste aus Hoyerswerda und der näheren Region sowie Dresden, Cottbus, Berlin, Leipzig und sogar aus London das „All Jerk Empire“ besucht. Zurzeit arbeiten elf Mitarbeiter, die vorwiegend in Hoyerswerda wohnen, in dem Restaurant. Küchenchefin Bianca Raak ist aus Torno. Die junge Frau hat bereits auf Kreuzfahrtschiffen gekocht und zuletzt einige Jahre in der Brasserie am Senftenberger See. Für die offizielle Eröffnung hat man sich am Samstagabend mit dem jamaikanischen Starkoch George Llewellyn, der bereits für Boris Becker und Heidi Klum kochte, Verstärkung nach Hoyerswerda geholt. Zu den geladenen Ehrengästen sollte eigentlich auch die in Deutschland tätige jamaikanische Botschafterin Margaret Jobson gehören. Die Diplomatin musste sich aus Krankheitsgründen jedoch entschuldigen. Oberbürgermeister Stefan Skora freute sich über die positive Entwicklung des „All Jerk Empire“: „Das Jerk ist ein echtes Highlight für unsere Stadt.“

„All Jerk Empire“, Liselotte-Herrmann-Straße 28,

03571 4509888.

