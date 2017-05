Jakobs Söhne legen los Am Sonnabend eröffnet das neue Restaurant in der Jakobstraße. Am Anfang ist alles sehr flexibel.

Ein Prost auf das neue Lokal Jakobs Söhne: Robert Melcher, Sebastian König und Clemens Kießling (von rechts), die drei Inhaber der Jakobpassage, stoßen mit original Bunzlauer Keramik an, versehen mit dem Logo der Jakobpassage. Mit dabei ist auch die Familie von Sebastian König: Ehefrau Magdalena und Tochter Ida. Foto: Pawel Sosnowski © pawel sosnowski/80studio.net

Am Freitag noch Baustelle, am Sonnabend schon offen: Das neue Restaurant Jakobs Söhne in der Jakobstraße 5a legt direkt neben der Jakobpassage in den früheren Räumen des Fein(e)-Kost-Ladens los. „Wir starten mit einer kleinen, überschaubaren Karte“, sagt Geschäftsführer Sebastian König. Er ist einer der drei Inhaber der Jakobpassage, betreibt dort eine freie Fahrradwerkstatt und hat kürzlich auch mit dem Prototypenbau begonnen.

Das Restaurant ist sein zweites Standbein. Innen hat es 40 Sitzplätze, im Hof weitere 20. Mittagstisch gibt es für drei bis acht Euro, am Nachmittag dann Kaffee und Kuchen. Ab 18 Uhr verwandelt sich das Ganze in eine Bar. Sebastian König ist selbst gespannt, was am Besten läuft: Der Mittagstisch, das Kaffeegeschäft oder die abendliche Bar. „Wir werden uns das anschauen und dann entsprechend reagieren“, sagt er. Flexibilität sei gerade am Anfang für ihn und seine sechs Aushilfskräfte sehr wichtig. Läuft es gut, dann sollen aus den Aushilfskräften Teilzeitangestellte werden. Und aus den zwei oder drei Hauptspeisen, die anfangs zum Mittag angeboten werden, könnten später auch noch mehr werden.

Bei den Zutaten legt Sebastian König großen Wert auf Regionalität und arbeitet mit vielen Partnern aus der Gegend zusammen – von der Görlitzer Landskron-Brauerei und dem hiesigen Weinhändler Axel Krüger über eine Töpferei aus dem polnischen Boleslawiec (Bunzlau) bis hin zu einer Kaffeerösterei aus Dresden. Einige dieser Partner werden zur Eröffnung am Sonnabend, ab 11 Uhr, vor Ort sein und ihre Produkte vorstellen. Ab 17 Uhr ist ein Sektempfang geplant, danach legen DJs auf. Ab Montag startet der normale Betrieb. Und ein kleines bisschen bleibt das Lokal auch darüber hinaus eine Baustelle. Die neuen Hoffenster zum Beispiel sind noch nicht da. Sie werden später eingebaut.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 11 bis 23 Uhr und Sonnabend, 16 bis 24 Uhr, Sonntag geschlossen. Je nach Nachfrage können sich die Zeiten später ändern.

