Jakobs Söhne erobern die Jakobstraße Die Jakobpassage in Görlitz will sich ab Mai erweitern. Es gibt Mittagstisch, Kaffee und Kuchen, abends eine Bar – und Kultur.

In der Jakobstraße 5 a betreiben Kleidungshändler Clemens Kießling, Fahrradbauer Sebastian König und Möbelbauer Robert Melcher (v. l.) gemeinsam die Jakobpassage. Ab 13. Mai starten sie im Nachbarladen das neue Lokal „Jakobs Söhne“. © nikolaischmidt.de

Von außen ist das Bild in der Jakobstraße 5 a trist: Neun Monate nach der Schließung des Fein(e)-Kost-Ladens sind die Schaufenster mit Planen verhangen. Und wer dahinter gucken darf, entdeckt nur das alte Bild: Mobiliar, Fliesen, alles noch da. Aber nicht mehr lange. Tische und Stühle sollen weichen, die Kochstrecke bleibt drin, wird aber verschönert. „Wir gestalten den Raum mit Holz und mehr Farbe neu“, sagt Robert Melcher. Er ist neben Sebastian König und Clemens Kießling einer der drei Inhaber der benachbarten Jakobpassage.

Die haben nun auch den Fein(e)-Kost-Laden gemietet und wollen ihn am 13. Mai unter dem Namen „Jakobs Söhne“ neu eröffnen. „Es sollte ein bodenständiger Name sein, nicht zu flippig“, sagt Sebastian König. Und er sollte natürlich zur Jakobpassage passen. Geplant ist ein Lokal mit Mittagstisch für drei bis acht Euro sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Ab 18 Uhr verwandelt sich das Ganze in eine Bar.

Innen wird es 40 Sitzplätze geben, im Hof 20. Der Hof erhält eine Terrasse aus Holz, soll aber seinen Hinterhofcharme behalten. Er ist das Scharnier zwischen beiden Läden und aus beiden Richtungen erreichbar. „Für unser Gesamtkonzept ist das Lokal eine schlüssige Erweiterung“, sagt Sebastian König. Die Idee hatten die drei schon lange, sogar der erste Stock des Hauses kam infrage. Als dann aber der Nachbarladen frei wurde, war das die große Chance.

Für den Mittagstisch wird das Café Kugel zuständig sein. Dessen Koch, Tom Hockauf, kochte einst im Fein(e)-Kost-Laden, wechselte dann ins Café Kugel – und kehrt nun an seine alte Wirkungsstätte zurück. Er kocht vor Ort in der Jakobstraße, nicht im Café Kugel, wo es nur eine Bistroküche gibt. Ab dem Nachmittag wollen die Jakobpassagen-Inhaber das Lokal selbst betreiben und suchen dafür noch Verstärkung, gern auch Profis für die Bar. Mit Inga Dreger stellen sie zudem in Teilzeit eine Frau ein, die sich ausschließlich um Veranstaltungen kümmern soll.

Möglich ist alles: kleinere Konzerte, Lesungen, Dinner, Event-Kochabende, auch Seminare. Und zwar sowohl in der Jakobpassage als auch bei Jakobs Söhne sowie oben im ersten Stock. „Eine Veranstaltung pro Woche wäre wünschenswert“, sagt Clemens Kießling. Ein paar Veranstaltungen gibt es auch jetzt schon in der Jakobpassage, darunter die Trockendock-Theaterabende, die beim Publikum gut ankommen und deshalb fortgeführt werden sollen, im Sommer vielleicht auch ab und an im Hof.

Sogar ein eigenes Bier, das noch keinen Namen hat, wollen sie ausschenken. Im hinteren Teil des Ladens bauen sie eine kleine Mikrobrauanlage auf. Sie schafft 400 Liter pro Monat. „Wir haben jemanden in Dresden, der seit Jahren Hobbybrauer ist“, sagt Clemens Kießling. Dieser Bekannte erfüllt sich nun seinen Traun, das Hobby zum Nebenberuf zu machen. Der studierte Mikrobiologe wird künftig zweimal im Monat nach Görlitz reisen und den Sud aufsetzen. Zusätzlich soll es noch andere regionale Biere geben, auch vom Ostufer der Neiße. „Wenn noch jemand Tipps für uns hat, sind wir offen, weitere Biere aus der Gegend zu testen“, sagt Clemens Kießling.

Auf Regionalität legen die Betreiber auch bei den Speisen wert. Gesund sollen sie sein, zum Teil vegetarisch, aber es gibt auch Fleisch. Nur keines aus dem Discounter, sondern bio und regional. Beim Essen soll für jeden Görlitzer etwas dabei sein, auch für Schüler und Studenten mit kleinerem Geldbeutel. Das Geschirr kommt unter anderem von einer Töpferei aus dem polnischen Boleslawiec (Bunzlau). Sie – und noch einige weitere regionale Anbieter – stellen bei „Jakobs Söhne“ Kommissionsware aus. „Wem die Teller beim Mittagessen gefallen, der kann sie also auch gleich bei uns kaufen“, sagt Sebastian König.

Die Gäste dürfen natürlich von überall kommen, aber hauptsächlich setzen die Betreiber auf die Görlitzer, und zwar Jung und Alt gleichermaßen. Stammtischatmo-sphäre können sie sich hier gut vorstellen. Gelingen soll das mit böhmischer und schlesischer Küche, aber auch mit der passenden gemütlichen Wohnzimmeroptik. „Dazu wollen wir den Raum gemeinsam mit den Görlitzern dekorieren“, sagt Clemens Kießling. Wer will, kann Bilder und Requisiten als Dauerleihgaben für Wände und Regale vorbeibringen. Gern gesehen ist alles, was einen Bezug zu Görlitz hat, auch Bilder aus längst vergangenen Zeiten, vielleicht ja sogar etwas zur Geschichte des Hauses Jakobstraße 5 a. Und wenn jemand damit Anekdoten verbindet – umso besser.

