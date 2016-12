Jahresausklang ganz in Weiß Das Osterzgebirge hat etwas, was in Deutschland zurzeit Seltenheitswert besitzt. Und das freut nicht nur die Urlauber.

© Thomas Kirsten

Osterzgebirge. Mit guter Laune verabschiedet sich Altenberg vom alten Jahr. Die Osterzgebirgler verschicken „Sonnige Grüße“ und „Beste Grüße aus dem verschneiten Zinnwald“. Bei herrlichstem Sonnenschein und in einem schicken Wintermantel präsentierte sich das Kammgebiet am Freitag. Minus 1,1 Grad Celsius und zehn Zentimeter Schnee konnte Wetterbeobachter Norbert Märcz aus knapp 900 Meter Höhe vermelden. Und nicht nur das: „Zinnwald liegt damit auf Platz drei in Deutschland.“ Will heißen: Außer der Zugspitze und dem Fichtelberg hat nur noch das Dach des Osterzgebirges Schnee abbekommen. Und das soll auch den Prognosen zufolge übers Wochenende so bleiben. Die Stadt Altenberg schickte den Pistenbully ins Kahleberggebiet, um für die Skifahrer die Wege befahrbar zu machen. Nach Angaben des Tourist-Info-Büros ist Skilanglauf ab dem Loipenparkplatz an der ehemaligen Grenzzollanlage in Zinnwald-Georgenfeld gut möglich zu Evasteig, Altem Zaunhäuser Weg, Schneise 30 und K-Flügel. Auch der Skilift in Altenberg, der zudem noch ein Polster aus Kunstschnee hat, ist in Betrieb. Silvester ist die Anlage von 9 bis 16 Uhr offen, am Neujahrstag bis 18 Uhr. Rodeln ist auch möglich am Hang direkt neben dem Skilift.

Wer lieber den Jahreswechsel feiern will, der kann sich am 31. Dezember schon ab Vormittag einstimmen. Ab 11 Uhr gibt es am Ahorn Waldhotel Stephanshöhe in Schellerhau bis zum frühen Nachmittag Blasmusik. 16 Uhr können die Kinder mit ihren Eltern Silvester feiern. Treff ist am Festplatz unterhalb der Kirche. Eine Fackelwanderung führt dann zum Hotel, wo ein kleines Feuerwerk wartet. In Altenberg wird Kindersilvester ähnlich gefeiert, Treff ist hier 16.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz.

