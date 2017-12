Jahresabschluss in Sagar mit Happy End Hinter den Mitgliedern des Kulturhausvereins Sagar und Handwerkern aus der Region liegt ein arbeitsreiches Jahr. Dafür gebührt ihnen ein großes Dankeschön.

Vor Beginn der Dankeschön-Veranstaltung versammeln sich die Teilnehmer zu einem Gruppenfoto im künftigen Vereins- und Traditionsraum im Kulturhaus. © Rolf Ullmann

Aus dem hell erleuchteten Saal des Kulturhauses am Sportplatz in Sagar schieben sich am späten Donnerstagnachmittag Lichtbahnen in das trübe Dezemberwetter. Sie weisen den nach und nach ankommenden Teilnehmern an der Dankeschön-Veranstaltung den Weg. „Kurz vor dem Weihnachtsfest hat der Kulturhausverein alle die Mitglieder und Helfer eingeladen, die sich besonders aktiv bei den Arbeiten am und im Haus einbrachten. Unser Dank gilt auch den Handwerkern der Baufirmen aus der Region, die in den letzten Wochen hier eine tolle Arbeit geleistet haben“, sagt Grit Brendel, die Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. Niemand hat die Stunden gezählt, in denen zahlreiche Vereinsmitglieder ihre Freizeit geopfert haben, um das traditionsreiche Haus zu verschönern. „Für uns alle ist die heutige Veranstaltung ein Jahresabschluss mit Happy End. Denn hinter uns liegt ein Jahr voller Arbeit mit vielen Baustellen“, sagt Martin Brendel, der Vereinsvorsitzende. Als erstes Projekt stand dabei die Rekonstruktion des Schuppenanbaus auf dem Plan. Der sogenannte Lallis Bierschuppen erfuhr dabei eine umfassende Sanierung. Bis in den Herbst hinein waren die Vereinsmitglieder mit der Neugestaltung der Lagerräume für diverse Sportgeräte beschäftigt. Nun stehen neben einer überdachten Terrasse darin auch Umkleidemöglichkeiten zur Verfügung.

Anfang Oktober fiel der Startschuss für die Verwirklichung des derzeit größten Projekts für den Verein. Die bisher vorhandene Sesselbar verwandelt sich schrittweise in einen Vereins- und Traditionsraum. Mit seinem Platzangebot für etwa 60 Gäste schließt er künftig die Lücke zwischen dem Gastraum mit einer Kapazität von etwa 40 Plätzen sowie dem Saal, der für Veranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von bis zu 200 Personen zur Verfügung steht. Die neu gestaltete Räumlichkeit kann künftig aber auch für Feiern vermietet werden.

Im zweiten Anlauf ist es der Gemeinde Krauschwitz als dem Eigentümer des Kulturhauses gelungen, Fördermittel aus dem Leader-Programm zu erhalten. Armin Ussath erstellte die Planungsunterlagen und leitet seither das Baugeschehen. Durch den Einbau einer Toilette und die Schaffung der Barrierefreiheit sowie durch die Verbreiterung der Türrahmen kann das Kulturhaus nun die Bezeichnung „behindertengerecht“ für sich in Anspruch nehmen. Im Verlauf der Bauarbeiten wurden sowohl die Damen- als auch die Herrentoilette umfassend saniert. Bereits während der anstehenden Silvesterfeier können beide sanitären Anlagen genutzt werden.

In den nächsten Wochen erhält der Raum auch eine neue Bar. An ihr sollen sich die Teilnehmer der traditionellen Männerfastnacht am 3. Februar laben können. Der Abschluss aller noch anstehenden Arbeiten ist für das kommende Frühjahr geplant.

