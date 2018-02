Jahrbuch – das mittlerweile elfte seiner Art

Das Lausitzer Almanach Nr. 11 wird on Dr. Dieter Rostowski herausgegeben. Die öffentliche Präsentation gibt es am heutigen 21. Februar um 16.30 Uhr im Kamenzer Stadttheater. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Heute wird der Band 11 des neuen Lausitzer Almanachs herausgegeben. Dazu gibt es um 16.30 Uhr die öffentliche Buchvorstellung im Kamenzer Stadttheater an der Pulsnitzer Straße 11 mit anschließendem Buchverkauf. Die Teilnahme ist kostenfrei. Viele Autoren dieser Ausgabe werden anwesend sein.

Es sind wieder verdienstvolle Persönlichkeiten der Lausitz ausgewählt worden, die im Porträt vorgestellt und gewürdigt werden. So Georg Bartisch, der Pionier der Augenheilkunde aus Gräfenhain bei Königsbrück. Der nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem KZ Buchenwald befreite Häftling Walter Schneider, der in Kamenz aktiv am Neuaufbau beteiligt war und später in Senftenberg und Hoyerswerda erfolgreich wirkte. Weiterhin der sorbische Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Arnošt Muka und der Sorbe Korla Janak, der nach dem Krieg in Bautzen engagiert wirkte.

Aber auch 175 Jahre Wilthener Weinbrennerei oder die Kamenzer Töpfereigeschichte um Fritz Schuppan werden vorgestellt. Lesenswert dürften die Parkgeschichten von Bischheim und Bad Muskau (Fürst-Pückler-Park) sein. Der Leser erfährt etwas über die ersten Nachkriegssegelflüge in Deutschland, die es nur in Kamenz gab. Für die Eisenbahnfreunde ist der Beitrag zur Eisenbahngeschichte in Obercunnersdorf aufschlussreich.

In der Rubrik „Kultur und Kunst“ wird Wissenswertes über Lessings letzte Privatbibliothek im heutigen Kamenzer Lessing-Museum berichtet. Diese Rubrik vermittelt dem Leser auch Pastelle von Fedor-Scheffler mit Kamenzer Stadtansichten. Hier ordnet sich ebenfalls die Kirchengeschichte zum Heilandsaltar der Kamenzer Klosterkirche ein, aber auch die Gaststättengeschichte vom Moritzbad Lückersdorf. Weitere Beiträge stellen Erlebtes und Sehenswertes, Historie und Erinnerung verschiedenster Art vor – so das Wolfsdenkmal in der Laußnitzer Heide oder Beiträge zur Mühlengeschichte im Oberland. An das Wirken hervorragender Wissenschaftler wie Prof. Dr. Dr. h. c. Max Steenbeck oder Prof. Dr. Georg Derlitzki wird erinnert. Für die Radsportfreunde, aber nicht nur für sie, wird die Begegnung mit Täve Schur lebendig und über die Gersdorfer Straßenradrennen mit nationalen und internationalen Sportlern berichtet.

Interessant zu lesen sollten auch die Geschichten, Erinnerungen, Gedichte und Episoden sein, die von mehreren anderen Autoren eingebracht wurden.

Manches wäre noch zu nennen, doch das alles und noch mehr erfährt der interessierte Leser selbst aus dem Lausitzer Almanach 11. Auch diese interessante neue Ausgabe mit 268 Seiten und mehr als 253 Abbildungen, davon 154 in Farbe, dürfte wieder viele Leser finden, freut sich Chefredakteur und Herausgeber Dr. Dieter Rostowski schon jetzt. Er lädt für den heutigen 21. Februar alle Interessenten ein. (SZ)

