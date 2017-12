Jahnstraße in Weißwasser ab Freitag wieder frei Am Mittwoch in dieser Woche ist der Asphalt auf Höhe des Jahndamms aufgebracht worden.

Das sanierte Teilstück führt vom Jahndamm bis zum Kreisverkehr Straße des Friedens in Weißwasser. © Joachim Rehle

Weißwasser. Die Jahnstraße in Weißwasser ist laut Heike Zwanzig von der Stadtverwaltung ab Freitag wieder für den Verkehr freigegeben. Am Mittwoch in dieser Woche ist der Asphalt auf Höhe des Jahndamms aufgebracht worden. „Wir haben den Abschnitt nun für den Winter festgemacht“, erklärt Heike Zwanzig, „aber im Frühjahr, je nach Witterung, werden wir einen Teil wieder öffnen müssen.“ Schließlich soll 2018 die gesamte Jahnstraße samt der darunterliegenden Medien saniert werden. Und an die bereits fertiggestellten Leitungen auf Höhe des Jahndamms müsse in diesem Zusammenhang weiter gearbeitet werden. Über den Winter bleibe die Straße jedoch befahrbar, hieß es weiter.

